慢車酒駕倍增！警：共享單車YouBike酒駕除吞罰單 更被停權2年

台北市松山警方發現，近年慢車違規上路的案件數快速增加，從前年119件到去年412件，今年迄今更已達132件，其中慢車酒駕也呈現上升趨勢，今年迄今已取締24件，遠比去年7件、前年6件還多，呼籲民眾不應心存僥倖心態，酒後騎共享單車YouBike，不僅最高將吃上2400元罰單，更會被YouBike公司停權2年，得不償失。

松山警方今天公布一件個案，黃姓男子4月21日和朋友聚餐，凌晨4點多酒後貪圖方便，騎乘共享單車YouBike上路，上車起步便蛇行飄移，接著一手握車把、一手持香菸吸食，並在延吉街路段逆向行駛及駛入標線型人行道。

警方發現怪異，尾隨至八德路、延吉街口，見黃男紅燈右轉，攔停稽查，當場發現他面帶酒容、散發酒氣，經實施酒測，酒測值為每公升0.27毫克，當場製單舉發酒駕並禁止駕駛。

松山警方指出，取締慢車總違規件數，2023年199件、2024年412件、今年迄今（4/29）已有132件，其中慢車酒駕，2023年6件、2024年7件、今年迄今（4/29）有24件。

警方表示，許多民眾知悉酒後不能駕車，但會心存僥倖，改騎乘非動力交通工具的腳踏車上路，不過也是違規；另外，微型電動二輪車、電動滑板車雖是慢車，但同樣不行酒後駕駛，若被攔查，酒測值每公升超過法定標準值，因屬於「動力交通工具」，已涉及刑法，被依刑法「公共危險罪」送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康