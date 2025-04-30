快訊

獨／西班牙探親遇上大停電…生活交通大亂 她：台灣人能否淡定？

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

竊電纜線焚燒致林地大火 金門男子遭判3年8月

中央社／ 金門30日電

莊男與同夥多次竊取電纜線取得其中銅芯變賣，並曾放火燃燒電纜線導致金門陽明湖林地大規模火警；金門地院考量莊男曾因竊盜入獄，5年內又再犯等事由，判處有期徒刑3年8月。

金門縣金湖鎮陽明湖林地在去年12月24日傍晚發生火警，延燒面積約3000平方公尺，消防總計出動9輛消防車、7台重機具、1台空拍機及警義消40人次搶救，歷經3.5小時才撲滅火勢；金門縣警察局金湖分局調查發現是莊男、薛男2人將竊得電纜線載至陽明湖畔林地焚燒，欲取出其中銅芯變賣導致。

依金門地院判決書指出，2人還有持鉗子、電纜剪前往烈嶼鄉守備大隊龍麒彈庫，剪斷並竊取烈守大隊管領電纜線，以及侵入民宅竊取他人高粱酒等多起竊盜犯行；案經金門地檢署檢察官偵查起訴。

判決表示，2人在準備程序、審理時對犯行坦承不諱，考量莊男曾因竊盜案件入獄服刑，在案件執行完畢5年內又再犯，因此加重其刑，且又有未與被害人和解等事由，依放火燒燬他人所有物致生公共危險、攜帶凶器竊盜等罪判處應執行有期徒刑3年8月；薛男則判處不得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年4月，得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年。此案仍可上訴。

竊盜 金門

延伸閱讀

角頭走私千萬鰻苗被陸海警截獲 疑遇黑吃黑擄人被判刑

花錢幫郭台銘連署 桃園蓮華寺董座及樁腳遭判再罰千萬元

線上違規銷售中國食品 金門縣府開罰近百萬元

金門加強查緝大陸違規食品 裁罰28件重罰91萬

相關新聞

黑吃黑…詐團車手被擄遭痛毆勒索300萬 2主嫌求處無期徒刑

彰化縣呂姓男子曾是竹聯幫地虎堂斌勢分會會長，和同夥張男等7人將詐團車手共5人強行擄走關押，不僅痛毆車手，甚至逼迫其中4人...

貴婦奈奈搭上飛機 調查局證實駐加拿大法務秘書陪同 明清晨抵台

網紅貴婦奈奈被控詐欺卷款逃亡6年多，調查局今下午1時許證實，逃亡加拿大通緝犯「貴婦奈奈」蘇陳端，經調查局與駐加拿大代表處...

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

1歲10個月大男童「剴剴」疑遭保母劉姓姊妹凌虐致死，台北地院今傳喚台大醫院精神醫學部醫師丘彥南作證。邱說，「剴剴」在保母...

中央機構女研究員被騙1500萬 光華商場老闆幫設機房洗錢

林姓男子涉嫌租屋由光華商場業者張姓男子協助設伺服器機房，出租IP給水房使用，以網路銀行替假投資、假檢警詐騙集團轉帳，向1...

慢車酒駕倍增！警：共享單車YouBike酒駕除吞罰單 更被停權2年

台北市松山警方發現，近年慢車違規上路的案件數快速增加，從前年119件到去年412件，今年迄今更已達132件，其中慢車酒駕...

高雄檢調查詐騙案搞錯人 無辜民眾銀行帳戶慘被列警示

高雄市橋頭地檢署昨天指揮高雄市調處偵辦詐騙案件，沒想到有女子被3名調查人員登門拜訪稱她涉案，後來才發現是搞錯人，女子銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。