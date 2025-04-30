竊電纜線焚燒致林地大火 金門男子遭判3年8月
莊男與同夥多次竊取電纜線取得其中銅芯變賣，並曾放火燃燒電纜線導致金門陽明湖林地大規模火警；金門地院考量莊男曾因竊盜入獄，5年內又再犯等事由，判處有期徒刑3年8月。
金門縣金湖鎮陽明湖林地在去年12月24日傍晚發生火警，延燒面積約3000平方公尺，消防總計出動9輛消防車、7台重機具、1台空拍機及警義消40人次搶救，歷經3.5小時才撲滅火勢；金門縣警察局金湖分局調查發現是莊男、薛男2人將竊得電纜線載至陽明湖畔林地焚燒，欲取出其中銅芯變賣導致。
依金門地院判決書指出，2人還有持鉗子、電纜剪前往烈嶼鄉守備大隊龍麒彈庫，剪斷並竊取烈守大隊管領電纜線，以及侵入民宅竊取他人高粱酒等多起竊盜犯行；案經金門地檢署檢察官偵查起訴。
判決表示，2人在準備程序、審理時對犯行坦承不諱，考量莊男曾因竊盜案件入獄服刑，在案件執行完畢5年內又再犯，因此加重其刑，且又有未與被害人和解等事由，依放火燒燬他人所有物致生公共危險、攜帶凶器竊盜等罪判處應執行有期徒刑3年8月；薛男則判處不得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年4月，得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年。此案仍可上訴。
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