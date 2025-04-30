又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

1歲10個月大男童「剴剴」疑遭保母劉姓姊妹凌虐致死，台北地院今傳喚台大醫院精神醫學部醫師丘彥南作證。邱說，「剴剴」在保母家拍攝的照片，眼神流露出恐懼、空洞、悲傷，研判長期受虐罹患憂鬱症，也懷疑遭到性虐待。

事實上，合議庭昨天傳喚專家證人、台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立出庭，呂作證表示，「剴剴」的生殖器有深度撕裂傷的新、舊傷勢，導致陰囊皺褶變少，高度懷疑遭到性虐待，丘彥南今天的證詞與呂立相同。

丘彥南今天表示，他鑑定認為「剴剴」遭受精神虐待，也疑遭到性虐待；「剴剴」一意圖跟女看護工Mira互動，保母就會發出制止的訊息，或拿「愛的小手」教訓，還捆綁「剴剴」的軀體及四肢，將「剴剴」放在磨石子地板上。

丘分析「剴剴」在劉家拍的照片，指「剴剴」通常是閉眼或眼睛無神，保母讓「剴剴」獨留在不安全的地方休息，未即時適當安排所需要的醫療；劉家人進餐時，保母讓「剴剴」站在角落罰站，丘還稱，「剴剴」的生殖器表層有不正常裂傷，懷疑有性虐待。

關於劉姓姊妹指「剴剴」會自殘、磨牙、撞頭等，丘彥南說，即便為真，幼兒如果沒有腦神經病變卻自傷，最可能就是遭受嚴重的虐待及疏忽。

丘彥南證稱，「剴剴」的嘴唇腫脹、口腔潰瘍「讓我想知道保母是用什麼工具餵食？」，如果「剴剴」不吃的話，「會不會不舒服而哭叫？」

丘還表示，發展的依附關係，重要階段並不限於2歲以前的幼童，任何人遇到環境變化，心理都會有反應；1到2歲的幼童分離焦慮感會比較強，但依事證來看，看不出保母姊妹曾經協助「剴剴」克服分離焦慮症。