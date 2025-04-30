高雄檢調查詐騙案搞錯人 無辜民眾銀行帳戶慘被列警示

高雄市橋頭地檢署昨天指揮高雄市調處偵辦詐騙案件，沒想到有女子被3名調查人員登門拜訪稱她涉案，後來才發現是搞錯人，女子銀行帳戶還遭到警示凍結，讓她在臉書Po文怒轟擾民。橋頭地檢署今坦承鎖定對象錯誤，將向受影響民眾解釋致歉取得諒解。

女子指出，昨天上午她在家中準備出門送孩子上課，突然有2男1女登門，自稱是橋頭地檢署人員，持搜索票上門，指她遭人舉報涉嫌招攬虛擬貨幣的詐騙案件。沒想到經身分核對，女子還被迫將手機交給調查人員檢查，才發現搞錯人，調查人員尷尬離去。

女子以為遇上詐騙集團還報警，未料同一天就接到銀行通知帳戶遭地檢署列警示帳戶，讓女子當場氣炸，立刻去電調查人員說明情況，要求處理。女子怒批檢調疏失對她造成困擾，質疑「公家機關做事可以這麼隨便的嗎？」

橋頭地檢署對此回應，該名女子會被鎖定，是因為有多名詐騙案件受害人都指出「同名同姓」的姓名，市調處才會依照檢舉人提出的姓名，用全國資料搜索，鎖定唯一一筆同姓名的民眾，剛好就是這名女子，才會懷疑她涉案。

昨天調查人員為蒐集相關證據，向法院聲請搜索票且准許核發，事後持搜索票前往執行搜索時，第一時間即發現該民眾是遭檢舉人誤認，後續查證發現檢舉人認知的姓名是舊名，真正的嫌疑人改名字，所以市調處才鎖定錯誤對象。

檢方澄清，第一時間發現鎖定錯人後，並未執行搜索、拘束人身自由或任何侵害基本權的強制處分，該名女子銀行帳戶遭列警示帳戶，檢方也立即函請銀行解除警示，並向民眾說明致歉，銀行端今天收到後，會立刻解除警示帳戶。