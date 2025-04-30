自稱竹聯幫攔路3少年欲強收千元過路費 板橋男遭起訴求重刑

新北市板橋一名陳姓男子因缺錢花用，竟跑到板橋林家花園附近，假裝黑幫分子當起攔路虎，攔下3名未成年少年要求1000元過路費，揚言否則就找人毆打。結果陳男不僅踢到鐵板，被高中生報警抓人，還因成年人故意對未成年人犯罪，遭新北地檢署依恐嚇取財未遂罪起訴，並依兒童及少年福利與權益法建請法官加重其刑。

檢警調查，陳男去年3月2日下午1時許，於板橋林家花園外的西門街上，隨機攔下同行路過的3名少年，恫嚇稱「你們經過這裡要給過路費1000元」、「不給錢就要找人打你們」、「你們可以照會一下，我是太陽會的，之前是竹聯幫的」。