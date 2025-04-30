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影／詐團超商騙人欲收款10萬 曾被騙顧客見合約書機警報案抓人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄葉姓男子在網路接獲私訊，遭慫加入投資平台，對方約他面交投資款，正當他在超商要繳款給鄭姓女子，幸旁人發現曾看過的假合約，立即報警，逮捕鄭女。

警方表示，63歲的葉姓男子近日接獲網路社團不明女子私訊，向其推薦投資平台，稱「高獲利、穩賺不賠」，令葉男心動加入平台，並與對方相約，昨天上午10時，到高雄市左營區曾子路某超商，簽約面交現款10萬元。

34歲的鄭姓女子配戴某投資公司營業員的工作證出現，與葉男坐在超商座位，拿出2張合作協議和收據，與葉男商議簽約。

正巧，超商內1名男顧客無意間發現鄭女的合約書，他因被詐騙集團騙過，曾經看過同樣的合約書，認為鄭女是詐團車手，馬上打電話給左營警分局文自路派出所報警。

警方趕到超商，查扣鄭女的手機、識別證、合作協議和收據，以及葉男交給她的10萬元等證物，指鄭女涉及詐欺案，鄭女稱她只是受聯絡收款，警方詢問後，依詐欺罪嫌將她移送橋頭地檢署偵辦。

左營警分局表示，警方執行「百斬計畫」，已有3件具體成效，本案因熱心民眾檢舉才立即查獲車手，將申請對這名熱心民眾頒發百斬計畫5萬元獎金。

詐團女車手鄭女涉嫌向投資人收款，警方即及時接獲檢舉，到場抓人。記者林保光／翻攝
詐團女車手鄭女涉嫌向投資人收款，警方即及時接獲檢舉，到場抓人。記者林保光／翻攝
超商顧客發現鄭女拿合約書和收據，涉嫌向投資人收款，報警抓人。記者林保光／翻攝
超商顧客發現鄭女拿合約書和收據，涉嫌向投資人收款，報警抓人。記者林保光／翻攝
詐團女車手鄭女（左下）配戴假工作證，涉嫌向投資人收款。記者林保光／翻攝
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網路 超商 車手

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