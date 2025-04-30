毛小孩未打狂犬病疫苗被罰3萬不繳 飼主險被強制執行

苗栗縣一名風姓男子飼養犬隻超過1年未補強注射狂犬病疫苗，經輔導仍未於期限內完成，由苗栗縣政府依規定裁罰3萬元；風不服提訴願，被駁回後仍未繳納，苗縣府遂移送法務部行政執行署新竹分署執行，經新竹分署立案審查後進行傳繳，風男才乖乖到新竹分署辦理分期，申請每月繳納3000元，以免遭後續強制執行。

新竹分署指出，家中有出生滿3個月的犬貓必須每年進行1次動物狂犬病疫苗預防注射，若未定期施打疫苗，經查獲可處3萬元至15萬元罰鍰。

新竹分署說，風男雖提起訴願主張系爭犬隻已因意外死亡，不黯法令不知犬隻死亡也需除戶，但處分機關認定無從佐證死亡時間為何時，以及與處分時間的關聯性與真偽，且屢次電話連絡風男處理，仍未補強注射或完成系爭犬隻除戶作業。

新竹分署提醒，毛小孩離世後，民眾要記得依規定完成除戶作業，如此便不會收到通知，也避免可能的罰則。