美麗華董事黃春照欠稅逾2億元 名下5筆土地5月6日拍賣
行政執行署士林分署今天表示，美麗華集團董事黃春照欠稅超過新台幣2.6億元，5月6日將拍賣黃春照名下台北市內湖區、新北市汐止區共5筆土地，底價自6540元到354萬元不等。
黃春照為美麗華大飯店董事，滯納綜合所得稅、行政罰鍰等逾新台幣2.6億元，長年被列為欠稅大戶。
法務部行政執行署士林分署指出，為彰顯國家強力執行決心，5月6日「全國123聯合拍賣會」，將拍賣黃春照名下位於台北市內湖區、新北市汐止區共5筆土地，底價自6540元到354萬元不等。
士林分署進一步指出，本次拍賣的黃春照內湖土地，位置鄰近黃氏宗祠園區。另外，汐止土地位在高爾夫球練習場停車場內，均具投資及租賃價值。
士林分署表示，此次拍賣項目琳瑯滿目，包括土地、實體股票、汽車、女裝精品，拍賣會也同步舉辦「創意生活、在地好物」快閃活動，以協助欠款義務人，民眾若有興趣，可洽詢士林分署，或上網查閱拍賣公告。
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