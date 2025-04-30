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改裝噪音車深夜出沒擾人清夢 台南警攔檢開出27張罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市南區中華西路一段安平工業區一帶，近期有民眾反映，深夜改裝噪音車出沒，讓原本寧靜的夜晚，一再聽到噪音巨大的排氣管呼嘯而過，擾人清靜。台南市警第六分局昨天強力執法，共開出27張罰單，以確保民眾生活安寧及交通安全。

第六分局昨天結合交通警察大隊、環境保護局、台南監理站等單位聯合查緝，自晚間6時許執行「環警監聯合稽查」專案勤務；除針對非法改裝噪音車輛加強取締，如有涉及其他交通違規行為也一併開罰。

昨晚計取締車輛電系設備擅自變更15件、車輛設備規格不符7件（其中機車改裝排氣管未認證4件）、無照駕駛3件、未依規定使用燈光（非遇雨霧開啟霧燈）1件、使用註銷號牌行駛道路（逾檢註銷）1件，共計取締27件；噪音檢測5台，均合格。

警方指出，今年起，若更換非原型式機車排氣管，應使用經環境部噪音管制認證排氣管，並赴監理機關辦理變更登記；民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，經環警監路邊攔查或民眾檢舉噪音，未完成變更登記，將依道交條例處900至1800元罰緩。

如噪音值超標，依噪音管制法第26條處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善，以遏止改裝車輛。民眾若發現汽、機車行駛道路上，有改裝致生噪音擾民之虞，亦可至環境部設置的噪音車輛檢舉網站檢舉。

分局長劉全福指出，將持續以環警監聯合稽查方式針對噪音車經常出入路段，加強稽查取締改裝、噪音車輛及防制危險駕車行為，並對於可疑非法改裝車修配廠，則以實施家戶訪查方式蒐證約制，發現違法改裝行為，即移送主管機關裁罰，以維護交通安全及轄區住戶安寧。

台南市警第六分局昨天結合交通警察大隊、環境保護局、台南監理站等單位聯合查緝，自晚間6時許執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出27張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局昨天結合交通警察大隊、環境保護局、台南監理站等單位聯合查緝，自晚間6時許執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出27張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局昨天結合交通警察大隊、環境保護局、台南監理站等單位聯合查緝，自晚間6時許執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出27張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局昨天結合交通警察大隊、環境保護局、台南監理站等單位聯合查緝，自晚間6時許執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出27張罰單。記者袁志豪／翻攝

台南 噪音 機車行

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