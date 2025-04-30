貴婦奈奈逃亡7年預計回台 最快5月1日落地解送歸案

「貴婦奈奈」51歲蘇陳瑞2018年潛逃加拿大多倫多遭台北地檢署依詐欺罪嫌通緝，本月傳出蘇陳瑞寫信給北檢檢察長稱「預計下個月主動返台，誠摯配合檢調調查」，如今傳出貴婦奈奈最快明日搭機抵台，屆時可能從機場被解送北檢歸案。

據悉，檢調近期持續透過各種管道追緝滯留境外7年的貴婦奈奈，今傳出她準備從加拿大搭機返台，最快將在5月1日返台，若循慣例，屆時將由調查局台北市調查處人員到機場等候，帶回訊問後，解送台北地檢署歸案，由於貴婦奈奈還在境外，回國歸案恐有變數，目前檢調對此低調不便回應。

貴婦奈奈與黃博健開立「杏立博全」醫美診所，黃父黃立雄回掛名負責人，該診所涉從2018年間疑無預警歇業、積欠廠商被控詐欺罪嫌，涉嫌捲款10億元，潛逃時間2018年11月30日潛逃出境，北檢2019年1月8日依詐欺罪嫌通緝。

貴婦奈奈本月傳出寄「千字文」信件給台北地檢署檢察，稱「預計下個月主動返台，誠摯配合檢調調查」還強調自己沒有詐騙、吸金、捲款、更沒有十億，從未參與杏立博全診所的經營與財務管理，與黃博健的金錢往來也清楚分明。