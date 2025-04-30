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貴婦奈奈逃亡7年預計回台 最快5月1日落地解送歸案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

貴婦奈奈」51歲蘇陳瑞2018年潛逃加拿大多倫多遭台北地檢署依詐欺罪嫌通緝，本月傳出蘇陳瑞寫信給北檢檢察長稱「預計下個月主動返台，誠摯配合檢調調查」，如今傳出貴婦奈奈最快明日搭機抵台，屆時可能從機場被解送北檢歸案。

據悉，檢調近期持續透過各種管道追緝滯留境外7年的貴婦奈奈，今傳出她準備從加拿大搭機返台，最快將在5月1日返台，若循慣例，屆時將由調查局台北市調查處人員到機場等候，帶回訊問後，解送台北地檢署歸案，由於貴婦奈奈還在境外，回國歸案恐有變數，目前檢調對此低調不便回應。

貴婦奈奈與黃博健開立「杏立博全」醫美診所，黃父黃立雄回掛名負責人，該診所涉從2018年間疑無預警歇業、積欠廠商被控詐欺罪嫌，涉嫌捲款10億元，潛逃時間2018年11月30日潛逃出境，北檢2019年1月8日依詐欺罪嫌通緝。

貴婦奈奈本月傳出寄「千字文」信件給台北地檢署檢察，稱「預計下個月主動返台，誠摯配合檢調調查」還強調自己沒有詐騙、吸金、捲款、更沒有十億，從未參與杏立博全診所的經營與財務管理，與黃博健的金錢往來也清楚分明。

黃博健父母婦產科名醫黃立雄、林麗真去年5月稱在加拿大被黑道追債、恐嚇願意返台，由調查局派調查員戒護，從多倫多皮爾遜國際機場登機直飛桃園機場返台，並分別送往北檢、士林地檢署歸案；黃以50萬元交保並施以電子腳鐐監控，林無保請回限制出境出海。黃立雄被國稅局查出是「欠稅大戶」因欠稅7149萬餘元，遭行政執行署士林分署發出禁奢令，每月消費不准超過2.4萬。林麗真被控詐欺400萬元獲不起訴處分。

貴婦奈奈先前經營的醫美診所涉嫌惡性倒閉、捲款潛逃，據傳將返台歸案。(本報資料照片)
貴婦奈奈先前經營的醫美診所涉嫌惡性倒閉、捲款潛逃，據傳將返台歸案。(本報資料照片)

桃園機場 詐欺 貴婦奈奈

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