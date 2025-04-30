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角頭走私千萬鰻苗被陸海警截獲 疑遇黑吃黑擄人被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台北萬華華西街角頭楊欽彥與高雄王姓男子、金門陳姓船東合夥走私市值1400萬元的鰻苗至中國大陸，遭陸方海警截獲，王男等人質疑陳與海警串通「黑吃黑」，找人押陳索賠，陳付出700萬元才獲釋後報警，高雄高分院今宣判，涉案8人被依私行拘禁罪判8月至2年10月不等徒刑。

檢警追查，華西街幫與頭北厝、萬國幫被稱為「艋舺」三大幫，2009年警方掃蕩華西街幫後，51歲的楊欽彥才在2010年接手打理幫務，成為華西街幫角頭。

2021年1月間，楊欽彥與王男合夥走私鰻苗，請金門的陳姓船東載運10箱鰻苗（當時市價約1400萬元）從金門走私至大陸，但鰻苗出海後，船還沒靠岸就被大陸海警查獲扣留，15箱鰻苗全被沒收，讓楊男、王男等人損失慘重。

陳男事後先賠償100萬元給王男，王男質疑陳男走私遭查獲後，仍無懼海警查緝多次出海，懷疑陳與大陸海警串通「黑吃黑」，同年2月底趁陳男從金門來台機會，王男找人將陳男載到高雄鳳山一處民宅，將陳拘禁在房內索討鰻苗損失。

楊欽彥獲知，同日也從台北南下，要陳籌款還錢。陳男聯絡多名朋友，最後籌款約700萬元才獲釋，陳離開前還被恫嚇不許報警，他返回金門，不久便向金門警方報案。

高雄地院審理時，王男辯稱當時陳男遭押後，他趕到現場就看到陳男脖子被架住一把刀，他嚇到才請楊欽彥南下處理，後來陳同意賠償800萬元，那時還有說有笑，大家就快快樂樂簽協議。

楊欽彥則稱他與鰻苗運輸糾紛沒關係，只是應王男邀請南下幫忙協調，且他到場後，王男跟陳男已喬好賠償比例，整個案子都跟他無關。

一審法官綜合事證，依私行拘禁罪判楊欽彥1年7月、王男2年8月，其餘涉嫌押人的團夥，則處1年6月至3年不等徒刑。

楊欽彥等人不服上訴，高雄高分院今宣判，楊欽彥不服維持原判，其餘人等陸續改判，涉案8人分別依私行拘禁分別判處有期徒刑10月至2年10月不等，仍可上訴。

華西街幫角頭楊欽彥涉嫌押走陳姓船東落網，被法院判刑1年7月。記者張議晨／翻攝
華西街幫角頭楊欽彥涉嫌押走陳姓船東落網，被法院判刑1年7月。記者張議晨／翻攝

華西街 走私 金門

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