凌虐丟包還上傳冷血凶殘畫面 主嫌二審改判15年半

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南楊姓男子等人前年7月間在台南大舞廳喝酒，與任姓男子口角，楊等人聯手與任互毆，任在其臉書貼文反嗆，楊揪眾將任強押至四草茶行痛毆倒地，載往奇美醫院丟包仍不治。一審認楊等3人犯傷害致死罪分判無期至14年10月不等徒刑，不服上訴，二審改判楊等人15年半至11年半不等徒刑。

一審認楊犯傷害罪處1年6月，又犯傷害致死罪處無期徒刑，褫奪公權終身，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。同案被告陳犯傷害罪處1年4月，又犯傷害致死罪處15年，應執行16年4月；另張犯傷害致死罪處14年10月。

台南高分院今上午宣判，認楊犯傷害罪處1年2月，又犯傷害致死罪處15年，應執行15年6月；陳犯傷害罪處1年，又犯傷害致死罪處12年，應執行12年6月；張犯傷害致死罪處11年6月。

國民法官法庭認定，楊不滿任臉書貼文，便居於主導的地位，押走任並帶往四草茶行凌虐教訓，楊與陳、張及其他參與的人，張並非如其所辯是單純看熱鬧。張居於主導地位，陳等人都會聽從楊的指揮而參與，且在審理時，陳有一再更改對楊不利證詞的舉動，維護楊，足以證明楊是陳等人的老闆。

國民法官法庭指出，楊因為任斥責他朋友任意進出包廂心有不滿，便跟任起衝突，並呼喊陳等人聯手與任互毆，並得知任臉書貼文後，便萌生教訓任的意思，主導將任押到四草茶行內凌虐毆打，使任受有嚴重傷勢，並因此休克死亡，造成不可挽回生命消逝的結果，法益侵害程度巨大。

同時，任在四草茶行時，承受的是堪比凌虐的折磨，不僅臉部已嚴重腫脹變形，地板遍布鮮血，甚至連血跡也噴濺至天花板、牆壁多處，可見下手殘忍至極，宛如人間煉獄。任身上所受傷害甚重，情況慘不忍睹。

楊等人在任已遍體鱗傷苦苦哀求下，仍未及時停手或將任趕緊送醫，反而是拍攝教訓、質問任的影片，並將此刻意折磨、冷血凶殘畫面上傳網路示威，行為可惡至極，實屬傷害致死罪中最嚴重的犯罪情節。

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台南高分院今上午宣判，認楊男犯傷害罪又犯傷害致死罪，應執行15年6月；陳男犯傷害罪又犯傷害致死罪，應執行12年6月；張男犯傷害致死罪處11年6月。圖／本報資料照
台南高分院今上午宣判，認楊男犯傷害罪又犯傷害致死罪，應執行15年6月；陳男犯傷害罪又犯傷害致死罪，應執行12年6月；張男犯傷害致死罪處11年6月。圖／本報資料照

傷害罪 台南 國民法官

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