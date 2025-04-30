新竹白牌車Line群攬客載送醫院 收160元車資遭罰10萬

新竹市監理站聯合新竹市警察局交通隊，上周四在台大醫院新竹分院前攔查到一輛利用Line群組違法攬客、議價收取160元車資的白牌車，經查為自用小客車非法從事計程車客運業，該車駕駛人遭處以10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照與汽車牌照各4個月。

新竹市監理站指出，近年部分業者成立白牌車車行，透過Line通訊軟體群組或電話預約方式攬客，規避正規營業規範，不僅擾亂市場，更對乘客安全構成潛在風險。

監理站說明，白牌車多數為一般自用小客車，車牌為白底黑字，無營業登記，駕駛人可能未具備職業駕駛資格，甚至有前科紀錄，亦未依法投保旅客責任險，一旦發生事故或消費糾紛，乘客往往求償無門。

監理站指出，依公路法第77條第2項規定，個人若以自用車從事非法營業，可處10萬元以上、20萬元以下罰鍰，情節重大者，車輛牌照及駕駛執照得吊扣4個月至1年或直接吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

新竹市監理站站長黃友川提醒，合法計程車車牌為「白底紅字」，車內張貼駕駛人相片與執業登記證，並依法投保強制險與乘客意外險，由合格職業駕駛人提供載客服務，乘客權益較有保障。相較之下，白牌車雖可能價格較低或接送方便，但實為高風險行為，民眾切勿貪圖一時便利而選擇搭乘。