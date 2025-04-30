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辯護「剴剴案」事務所留一星負評 2公會：律師不應因執業受威脅

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院國民法官法庭審理保母劉姓姊妹涉凌虐幼童「剴剴」致死案，被告的辯護人屢遭網友「網路出征」，全國律師聯合會、台北律師公會今同步發聲明，表示大眾應避免情緒性言論干擾審判，律師也不應因執行業務受到謾罵、威脅。

據了解，虐童案審理期間，有辯護人的事務所官網湧進千篇不理性留言，有網民對當事律師刷「一顆星」負評，此外，有網友揭露辯護人自事務所至國民法官法庭所在位置的「寶慶院區」動線圖，但目的不詳，讓當事律師倍感壓力。

全律、北律2會會員透露，國民法官法庭審的是故意致死案，人命皆等值、無價，但「剴剴案」的審判鄉民情緒特別高昂，確實較之過往的國民參審案有不一樣的反應。

全國律師聯合會表示，近來國民法官法庭審理「剴剴案」引發社會關注，國民法官制度有賴全民共同維護與尊重，呼籲社會大眾對於依國民法官法審判之案件，應維護國民法官充分的審判空間，避免輿論或情緒性言論對審判過程造成不當干擾。

全律會說，國民法官案件律師除擔任被告辯護人外，也擔任被害人及其家屬代理人，律師擔任辯護人或告訴代理人，只是立場有異，社會各界應給予尊重與理解，而非以偏頗觀點加以質疑或汙名化。

台北律師公會表示，邇來不少社會矚目民事、刑事案件的律師頻遭不理性人士以言詞、文字加以攻擊、羞辱甚至威脅，實對律師制度與職責有重大誤解。

北律說，任何人都有權利委請律師，而律師的職責在於恪守律師倫理並爭取當事人權益，在於使審判者於個案中不會忽略任何應考量事實及因素，職是，律師以保障人權、捍衛制度所展現的訴訟行為，不應受到謾罵、羞辱與威脅。

北律表示，冀望民眾理性瞭解訴訟制度及律師職責，避免以言詞、文字對辯護律師及其家人進行攻擊、羞辱甚至威脅，支持所有會員依法行使律師職務的權利。

台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片

國民法官 律師 情緒

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