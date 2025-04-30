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又一律師洩密讓詐團掌進度遭起訴 檢：對偵查造成重大危害

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地檢署查辦一起涉及詐欺案件的洩密案，檢警發現徐姓律師利用職務之便，洩漏偵查秘密，導致詐欺集團上游得以輾轉掌握偵辦進度，妨害檢警查緝行動。此外，黃姓男子以遠端重置方式湮滅關鍵證據，讓警方無法完整採證。檢方指控，徐姓律師明知洩密違法，卻嚴重違反職業倫理，對刑事偵查造成重大危害。今天將徐姓律師、黃男分別依洩密罪與湮滅證據罪等提起公訴。

檢警調查，徐姓律師擔任林男的辯護人，林男律師委任費實際係由黃男支付，且詐欺集團上游想知道該案的偵查進度，徐姓律師利用偵查中、羈押審查程序時，獲悉不利林男的事證，在113年9月18日晚間，於新竹地方法院外口頭向黃男告知林男遭羈押的原因，並提及扣案手機內有林男與其女友對話，對話中有提及大量現金金流等涉及犯罪事證及蒐證方向的偵查秘密。

黃男取得資訊後，立即將消息轉告詐欺集團上游。詐欺集團上游隨即通知唐姓水房負責人，讓唐男得知偵查進度、檢警掌握的犯罪事證及蒐證方向，以此方式妨害檢警的偵查作為。檢警嗣後查緝唐男到案，並在扣案手機的Telegram對話紀錄中，發現洩密、滅證等通訊內容，擴大偵辦後查明案情。

另外，檢警也查出黃男與林男是朋友，黃男前因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，由徐姓律師擔任辯護人，林男因詐欺案件亦選任徐姓律師為辯護人。113年8月14日，警方搜索林男住處時扣得涉案手機，於搜查結束後，黃男透過通訊軟體聯絡不詳人士，促使該手機於同日12時56分被遠端重置，導致警方無法完整鑑識採證，以湮滅林男另案刑事案件的證據。

檢方指出，徐姓律師明知偵查中案件內容不得洩漏，卻無視檢警仍在追查詐欺集團上游成員，於偵查及羈押審查程序中，擅自向黃男洩漏偵查中不利林男事證，使詐欺集團上游得以輾轉知悉偵辦進度，致羈押防免偵查干預的效果落空，嚴重違反法律及職業倫理，對刑事偵查權造成重大危害，情節重大，應予非難。

惟衡酌徐姓律師涉案情節，與詐欺集團勾結、沆瀣一氣的詐團律（軍）師有所區別，且於偵查初期否認犯行，惟於偵查終結前坦承事實，並全數退還林男偵查案件的律師酬金等犯後態度，請法院依法量處適當之刑。新竹地檢署今天對徐姓律師涉犯洩密罪，黃男涉湮滅證據罪、洩密罪，將2人提起公訴。

新竹地檢署。本報資料照片
新竹地檢署。本報資料照片

律師 詐欺 證據

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