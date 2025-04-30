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藍營辦反罷免宣講 網友林俊憲臉書留言「想帶斃命物」被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨高雄市黨部辦3月27日舉辦「反罷免」廟口宣講，當時民進黨台南立委林俊憲在臉書發文評論活動，引來侯姓男子留言「委員，我想參加，有什麼一次斃命的東西可以帶？」讓國民黨緊急報警，警方在台南逮捕侯姓男子，檢方偵結，今依妨害秩序罪嫌起訴。

為反制綠營鼓吹的大罷免行動，國民黨高雄市黨部原本在三鳳宮舉辦廟口開講活動，後傳出因遭青鳥出征，廟方取消國民黨高市黨部的申請，但遭三鳳宮駁斥否認，指稱原以為是單純政策說明會，取消場地租借是因出借初衷與政黨所舉辦政策宣講會相違背。

國民黨高市黨部改在高雄龍成宮開講，並邀約立委謝龍介於27日晚間共襄盛舉，民進黨立委林俊憲臉書發文批評「龍介，台南人的問題你都還沒回答，跑去高雄跟人家湊什麼熱鬧？」

在台南市工作的39歲侯姓男子，當時也加入留言行列，寫下「委員，請問我想去參加，有什麼可以一次斃命的東西可以帶過去?」由於三鳳宮被取消已讓國民黨人員警覺，見恐嚇性留言出現在民進黨立委臉書下方，隨即跑到鳳山警分局報案。

網友留言引發爭議，國民黨高雄市黨部認為，相關言論已涉及危害當日參與活動民眾的人身安全，黨部對此不敢輕忽且嚴加看待，於是向鳳山分局報案，警方隨即鎖定發文者身分，迅速逮捕侯男到案。

高雄地檢署偵辦後，認定侯男言論已構成妨害秩序，今偵結對他提起公訴，考量他認罪，並聲請簡易判決處刑。

國民黨高市黨部辦「反罷免」廟口宣講，侯姓男子在網路留言聲稱要帶「一次斃命的東西」參加，市黨部今天報案；警方根據IP位址，在台南逮捕侯姓男子，雄檢今依妨害秩序罪嫌起訴。記者石秀華／翻攝
國民黨高市黨部辦「反罷免」廟口宣講，侯姓男子在網路留言聲稱要帶「一次斃命的東西」參加，市黨部今天報案；警方根據IP位址，在台南逮捕侯姓男子，雄檢今依妨害秩序罪嫌起訴。記者石秀華／翻攝

國民黨 林俊憲 罷免

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