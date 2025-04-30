鄰居間糾紛傳簡訊恐嚇「你掛我亡」 男子遭判罰又判賠
高雄市有兩戶居民發生鄰居間糾紛，王姓男子及顧姓男子多次為了細故發生爭執，王男因此傳簡訊給顧男恐嚇「不是你掛，就是我亡」，遭顧男提告恐嚇，法官認為王男用簡訊恐嚇他人的行為不可取，因此判罰3千元罰金，並應賠償給顧男1萬元慰撫金。
判決書指出，王男與顧男雖為鄰里，但過去就曾發生嫌隙，王男因此在去年1月6日上午，突然用手機傳簡訊給顧男稱「我的做法，不是你掛，就是我亡」，讓顧男覺得被恐嚇，主張因為被恐嚇後導致心生畏懼，影響日常生活起居，提告求償15萬元。
王男對於傳簡訊恐嚇顧男坦承不諱，但他辯稱，是因為顧男作為鄰居，卻在先前搞很多小動作，包括報警、提告、裝監視器等，屢次找其麻煩，他會傳訊息是出自反彈的心態，並不是要恐嚇顧男。
不過顧男向法官表示，他被王男傳簡訊恐嚇前，雙方已近4個月沒有往來，王男卻突然傳簡訊寫下「不是你掛，就是我亡」的語句，讓他不知道王男此舉到底是什麼意思，因此覺得有危懼、不安之感，讓他心生畏懼，影響日常生活起居。
法官審理後認為，王男與顧男之間屢有訴訟糾紛，王男不思理性溝通解決雙方間糾紛，而以傳簡訊恐嚇顧男，這樣的行為不可取，不過考量王男只是用簡訊恫嚇，未有其餘作勢加害的行為，因此認為恐嚇情節尚屬輕微，刑事依犯恐嚇危害安全罪判處罰金3千元，民事則需賠償顧男1萬元作為精神撫慰金。
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