鄰居間糾紛傳簡訊恐嚇「你掛我亡」 男子遭判罰又判賠

高雄市有兩戶居民發生鄰居間糾紛，王姓男子及顧姓男子多次為了細故發生爭執，王男因此傳簡訊給顧男恐嚇「不是你掛，就是我亡」，遭顧男提告恐嚇，法官認為王男用簡訊恐嚇他人的行為不可取，因此判罰3千元罰金，並應賠償給顧男1萬元慰撫金。

判決書指出，王男與顧男雖為鄰里，但過去就曾發生嫌隙，王男因此在去年1月6日上午，突然用手機傳簡訊給顧男稱「我的做法，不是你掛，就是我亡」，讓顧男覺得被恐嚇，主張因為被恐嚇後導致心生畏懼，影響日常生活起居，提告求償15萬元。

王男對於傳簡訊恐嚇顧男坦承不諱，但他辯稱，是因為顧男作為鄰居，卻在先前搞很多小動作，包括報警、提告、裝監視器等，屢次找其麻煩，他會傳訊息是出自反彈的心態，並不是要恐嚇顧男。

不過顧男向法官表示，他被王男傳簡訊恐嚇前，雙方已近4個月沒有往來，王男卻突然傳簡訊寫下「不是你掛，就是我亡」的語句，讓他不知道王男此舉到底是什麼意思，因此覺得有危懼、不安之感，讓他心生畏懼，影響日常生活起居。