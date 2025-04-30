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剴剴案開庭 醫：高度懷疑曾遭性虐
保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐一歲十個月大男童「剴剴」致死案，台北地方法院國民法官法庭昨傳喚二名專家出庭；法醫研究所病理組長許倬憲證稱，「剴剴」瘀傷像被球棒毆打的；台大兒童醫院胸腔加護科主任呂立說，高度懷疑「剴剴」曾遭性虐待。
許倬憲說，「剴剴」相驗時全身多處瘀、挫傷，形成皮下組織液鬱積，因血液循環造成細胞缺氧，最終導致低血溶性休克而死亡。
他表示，「剴剴」血液檢體有抗組織胺藥物成分，但未檢驗出毒物，「剴剴」體型很削瘦，可清楚看見肋骨輪廓，且臀部呈現皺摺狀，證明長時間營養不良。
許倬憲說，「剴剴」外觀瘀傷與解剖後的皮下瘀傷不同，皮下瘀傷跟被球棒毆打的一樣，呈現瀰漫狀，「剴剴」因營養不良休克，營養不良會導致免疫力降低，是感染肺炎原因之一。
呂立證稱，國際對於兒少虐待分身體虐待、性虐待、精神虐待、疏忽或不當照顧四類，瘀傷是最常見虐待傷害，「剴剴」的傷是過世前一個月密集造成的，遍及全身，兩側頭部、額部有大片瘀傷，至於右臉頰瘀傷，可能是綑綁造成。
呂立表示，「剴剴」指甲雖未被拔掉，但指甲蓋、指甲溝受有傷勢，肚子右下腹部瘀傷必須用力掐、捏才會造成；呂說，「剴剴」生殖器有深度撕裂傷的新舊傷勢，導致陰囊皺褶變少，他高度懷疑「剴剴」生前遭到性虐待，也替他覺得痛。
呂立不時情緒激動，審判長問他要不要休息再說明，呂表示要繼續作證，證詞令國民法官驚訝，有旁聽民眾因證詞落淚。
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