聽新聞
0:00 / 0:00

詐團侵入電腦 巧克力女王被詐642萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

Diva Life巧克力驚傳遭詐騙642萬元，檢方依詐欺等罪起訴6名車手等詐團成員。圖／本報資料照片
Diva Life巧克力驚傳遭詐騙642萬元，檢方依詐欺等罪起訴6名車手等詐團成員。圖／本報資料照片
Diva Life巧蕾國際貿易公司疑遭詐團入侵電腦，負責人「巧克力女王」羅宇帆出國時，被冒名創建新的Line帳號，指示員工成立工作群組匯出公司款項，二天騙走六四二萬元。台北地檢署昨依詐欺等罪起訴六名提款車手，不排除有內鬼勾結，擴大追查。

羅宇帆學生時期和朋友創立「巧克力傳情」打造話題，二○○七年成立Diva Life純正比利時巧克力品牌，嚴選單一產區巧克力，使用含百分之百可可脂及可可漿的比利時巧克力，在Sogo、新光三越等百貨設置櫃位。

起訴指出，羅宇帆今年二月十七日出國期間，有詐團疑入侵行銷助理劉女公司電腦，遠端遙控「封鎖」劉女Line好友中羅女帳號，另創虛偽Line帳號「Yvonne羅宇帆」，要求劉女創建新工作群組，邀苗姓、倪姓財務人員及裴姓協理三人入群。

群組隨後接獲假冒羅女指令，財務人員二月十八、十九日陸續以「契約款」名義匯出共六四二萬元公司款至指定帳戶，被卅歲車手頭張桓瑜指示車手迅速領走。羅女發現異狀一周後報警，警方逮捕張等六人，檢方全數聲押獲准。

由於詐團挑選羅女出國時犯案，檢警不排除有內鬼與詐團裡應外合，但初步數位鑑定電腦未發現異樣，員工也稱不知情、依群組中指令行事。

檢警查出，廿八歲施姓、十八歲鄧姓、廿歲李姓及卅一歲林姓等車手負責領款後，由廿七歲黃姓詐團成員監控，在嘉義縣市等地交付給張桓瑜；檢方認定六人涉犯三人以上共同詐欺、無故侵入他人電腦相關設備並變更電磁紀錄、洗錢罪，從重依詐欺罪嫌起訴；六人昨移審法院繼續收押，由檢警追查其他共犯。

巧克力 聲押 詐欺 車手

延伸閱讀

見車手行跡可疑報警阻詐355萬元 報案人賺5萬獎勵金

影／詐團幹部黑吃黑奪金失敗 車手被殘虐枉死棄屍台西

Diva Life巧克力遭騙642萬 詐團入侵電腦遠端操控創群組 6車手起訴

詐騙新招！川普海嘯激化新話術 「黃金車手」到府提領黃金

相關新聞

詐團侵入電腦 巧克力女王被詐642萬

Diva Life巧蕾國際貿易公司疑遭詐團入侵電腦，負責人「巧克力女王」羅宇帆出國時，被冒名創建新的Line帳號，指示員...

剴剴案開庭 醫：高度懷疑曾遭性虐

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐一歲十個月大男童「剴剴」致死案，台北地方法院國民法官法庭昨傳喚二名專家出庭；法醫研究所病理組...

新北防虐童 議員籲保母健檢應心評

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案，台北地院國民法官法庭日前展開審理，舉國關注。新北市議員李倩萍、戴湘儀質詢時建議社會局，加強...

3年前宴客案疑涉貪重啟調查 羅東鎮長吳秋齡等5人訊後全部請回

宜蘭羅東鎮長吳秋齡及鎮公所人員等8人今天遭調查站約談，案情與鎮公所辦理2022年志工歲末聯歡宴客涉核銷不實有關，監察院去...

涉餐敘核銷不實 羅東鎮長遭舊案新辦

宜蘭羅東鎮長吳秋齡及鎮公所人員昨被約談，5人晚間依違反依貪汙治罪條例送檢方複訊，疑與鎮公所2022年歲末聯歡宴客有關，當...

1場宴客核銷不實要被辦幾次？羅東鎮公所人員嘆：身心折磨

宜蘭羅東鎮公所2022年3月間舉辦志工歲末聯歡請客案，鎮長吳秋齡及相關人員前後被依送酒涉賄選、當選無效、公務員登載不實及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。