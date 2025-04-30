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新北防虐童 議員籲保母健檢應心評

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市議員戴湘儀針對剴剴案提出三點建議。 記者劉懿萱／攝影
新北市議員戴湘儀針對剴剴案提出三點建議。 記者劉懿萱／攝影
1歲男童「剴剴」遭保母虐死案，台北地院國民法官法庭日前展開審理，舉國關注。新北市議員李倩萍、戴湘儀質詢時建議社會局，加強居家保母監視器裝設、保母健檢納入身心評估等。社會局長李美珍表示，保母健檢納身心評估一案，會向中央反映入法。

李倩萍說，剴剴案現正開庭審理，居家托育也引起家長討論，新北去年實施「補助居家托育人員設置監視錄影設備實施計畫」，提供每名居家托育人員1萬元補助裝設監視系統，申請情況不夠踴躍，建議市府到府免費申裝，由申裝廠商負責維護，提升申請意願。

此外，李倩萍議員認為，申請居家保母也需檢核身心是否正常，否則在情緒極度不穩定下，照顧孩子是不適任的，市府應研議對居家托育人員情緒管理及反社會行為，做出定期檢核和評估，降低虐童案發生機率。

戴湘儀提出3點建議，包括建立突擊訪視與拒訪強制力機制、保母記點機制、保母健檢納入身心評估及職業期間心理支撐。

戴指出，近期有社福團體將托育專法送到行政院，盼將保母記點機制入法，立法過程曠日廢時，希望新北可擬定一套保母記點審核機制，讓保母狀況受市府監督與管控。對於保母身心評估的把關，因一般心理諮商費用不低，市府可考慮提供免費心理諮商資源給保母。

李美珍說，法令明令居家托育人員不能拒訪，社工訪視不是約訪，是直接進到家戶；托育管理登記辦法有明令，輔導檢查結果有疏失會要求限期改善，並通報社會局，可解除準公共化身分，嚴重將廢止證照。

保母 托育

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