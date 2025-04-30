涉餐敘核銷不實 羅東鎮長遭舊案新辦

宜蘭羅東鎮長吳秋齡與公所人員昨遭調查站約談。 記者戴永華／攝影 宜蘭羅東鎮長吳秋齡及鎮公所人員昨被約談，5人晚間依違反依貪汙治罪條例送檢方複訊，疑與鎮公所2022年歲末聯歡宴客有關，當時吳調查未違反選罷法，也未涉登載不實；監察院去年糾正公所，指鎮長、主秘等疑涉詐取財物，要求調查。

調查站昨通知8人到案，包括羅東鎮長吳秋齡、主任秘書蔡宜潔、時任民政課長朱昭安、民政課佐理員邱秀紅、時任主計室課員林義禮共5名被告，事後移送檢方複訊；其他3人無保請回。

據了解，吳秋齡等人遭約談，疑與2022年志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動有關，當年3月20日席開55桌；同月30日，鎮公所席開4桌宴請羅東鎮家長會長聯誼會及中小學校長，餐後送每人1瓶980元紅酒。

當年逢地方選舉，事後吳秋齡等人遭檢舉送酒賄選，但當時法官審理認為吳辦餐會及贈酒與選舉行賄無關，一、二審均無罪；朱昭安、邱秀紅為求宴客順利驗收和核銷，涉嫌公文虛偽記載59桌都於3月20日宴客，都被依公務員登載不實判刑1年2月，緩刑2年。檢方對吳秋齡提起當選無效之訴，去年2月27日高院判吳勝訴。

去年10月監察院糾正鎮公所，指鎮公所辦理第2次餐敘，吳秋齡直接指示辦理，明知其受邀人員資格存有疑義，鎮長、主任秘書等人疑涉詐取財物。

鎮公所人員私下嘆，羅東鎮當年協助學校推動「班班有冷氣」，鎮長宴請校長及家長合情合理，只是承辦人員便宜行事，一筆1萬8千元的費用牽扯這麼多人，重新簽辦宴客就沒事了。