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陳梅慧命喪國道…刑事局男友洩警政署165個資 背後原因曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

XREX鏈科公司金融犯罪調查師陳梅慧去年底車禍枉死引起社會軒然大波，全案源於檢方追查XREX兩創辦人蕭匯宗、黃耀文涉嫌替詐團洗錢4.1億元，意外發現蕭握有警政署165反詐騙系統64筆被害人個資，追查發現是陳女的男友、刑事局謝姓警員洩露，考量他目的是為辦案，予以緩起訴。

全案由台中地檢署檢察官張富鈞指揮，自去年3月起訴的ACE公司「阿福錢包」涉嫌詐騙、洗錢3億多元一案，追出XREX創辦人蕭匯宗、黃耀文為讓公司獲得潛在商機，竟幫阿福錢包中許姓犯嫌持有的1270萬顆泰達幣「換鏈」，涉幫洗錢4.1億元。

檢方發現，謝員與陳梅慧，及蕭匯宗、黃耀文有LINE群組，彼此交流虛擬幣資訊，因XREX交易所1名陳姓用戶疑似遭詐騙，黃耀文2023年11月22日請謝員協助釐清。

謝同年12月12日就登入警政署165反詐騙系統平台，以「陳梅慧轉出虛擬貨幣的目的地錢包地址」為查詢條件，一共查得64名被害人資料，謝同步下載其等警詢筆錄、報案資訊。

檢方指出，謝卻違反偵查不公開規定，當晚就將64筆被害人資料上傳到與陳梅慧、蕭匯宗及黃耀文等4人共享的Google Drive雲端資料夾，以此洩漏個資。

由於蕭匯宗、黃耀文另因涉嫌替阿福錢包詐團洗錢4.1億元一案，檢察官2024年8月30日指揮警方搜索蕭時，在其公司電腦雲端檔案，發現存有謝員提供的64筆被害人警詢筆錄，驚覺此事非同小可，有釐清必要。

檢方訊時，謝員均坦承不諱，與蕭匯宗、黃耀文及陳梅慧證詞相符，及相關搜索扣押證據可佐，認定其涉犯洩密罪嫌。

但檢察官斟酌，謝員無前科、犯後坦承，一時失慮，其犯罪動機是為協助XREX交易所阻斷詐騙，利益堪認良善，但方法未盡周詳，考量其犯罪情節輕微，且平時工作優異，有多次功獎紀錄，予以緩起訴處分，命其應向公庫支付5萬元。

XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧去年12月在國道車禍身亡，引起社會軒然大波。本報資料照片
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧去年12月在國道車禍身亡，引起社會軒然大波。本報資料照片

被害人 詐騙 陳梅慧

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