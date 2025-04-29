XREX鏈科兩創辦人替詐團洗錢4.1億 檢緩起訴理由曝光

XREX鏈科公司金融犯罪調查師陳梅慧去年12月車禍身亡引起社會軒然大波，連帶XREX兩名創辦人蕭匯宗、黃耀文也捲入洗錢風波；台中地檢署查出，黃、蕭竟幫「阿福錢包案」詐團1270萬顆泰達幣換鏈，涉洗錢4.1億元，考量2人認罪坦承，予以緩起訴，各命交公庫500萬元、300萬元，並應在官網放反詐騙、反洗錢影片。

台中地檢署檢察官張富鈞偵辦犯罪集團經營大型虛幣交易所，查獲ACE公司創設「阿福錢包」APP 涉嫌詐騙、洗錢3億多元，去年3月偵結起訴。

張富鈞持續向上溯源查出，阿福錢包案中的許姓被告，2023年1月向蕭匯宗聯繫，想請蕭將位在波場鏈（TRC20）上大額泰達幣（USDT），轉換到以太鏈（ERC20），藉此隱匿金流。

檢方認為，黃耀文、蕭匯宗各為XREX執行長、營收長，明知替他人以大額虛擬貨幣USDT換鏈，並非XREX交易所提供的常規服務項目，且這種行為有掩飾或隱匿特定不法資金去向的高度可能，會釀司法機關追查困難。

檢方發現，黃、蕭商討後，考量許是國內場外交易、跨境兌換的「大戶」，若配合他提供虛擬貨幣換鏈服務，可取得許信任、認同，並讓XREX交易所獲得潛在商機，就在未確認資金來源下，且可能知道是犯罪所得。

黃、蕭仍於2023年1月10日由蕭用個人、妻子在幣安交易開立的個人帳戶錢包，配合許用虛擬貨幣USDT將阿福錢包總水庫錢包內詐款，轉換為位於以太鏈之USDT，再匯到許指定錢包，經統計蕭和妻子的帳戶一共提領轉匯27筆，總共1270萬顆USDT（換算市價約4.1億元。）

檢方訊時，蕭匯宗、黃耀文均坦承不諱，並有相關證詞、交易紀錄及帳戶資料，認定2人涉犯洗錢罪嫌，考量其等無前科，且XREX曾協力針對許男錢包30顆比特幣司法查扣，2人向來也和司法機關合作，致力於虛擬幣防詐，一時失慮已坦承犯行，犯罪情節尚屬單純，予以緩起訴。