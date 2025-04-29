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3男涉殺人焚屍棄屍…檢起訴移審2嫌仍否認 法官裁定羈押理由曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署今天起訴羈押中的吳姓男子等3人，涉嫌殺害趙姓老翁後，又企圖焚屍滅證，並將3人送審。基隆地院審理後，認定3嫌涉犯重罪嫌疑重大，難以排除畏罪逃亡藏匿可能性，且有逃亡之虞，裁定羈押。

年近七旬的趙姓老翁去年12月下旬被人殺害，凶嫌焚屍滅證失敗，租用貨車載著裝著屍體的冷凍櫃，停放在基隆山區的路旁。警方發現後，追查涉案人，先後逮捕吳姓男子等人，檢方偵訊後聲請羈押獲准。

全案因屬國民法官法所定故意犯罪因而發生死亡結果案件，檢方今依國民法官法、刑事訴訟法提起公訴，全案連同在押被告今天移審基隆地院。

基隆地院合議庭指出，被告江男坦承起訴書所載犯行，吳男和陳男否認妨害自由致死犯行，坦承妨害自由、遺棄屍體犯行，但依相關證據，足認3人均涉犯刑法三人以上共犯剝奪他人行動自由致死罪、毀損遺棄屍體罪嫌疑重大。

法官指出，3嫌犯有法定本刑為10年以上有期徒刑重罪，基於趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰人性，重罪常伴隨有逃亡高度可能性，難以排除畏罪逃亡藏匿可能性，佐以被告3人為警方拘捕時有逃逸行為，有相當理由認為有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行審判或執行，裁定羈押。

警方逮捕涉嫌殺人焚屍案的吳姓男子，製作筆錄後移送基隆地檢署偵辦。聯合報系資料照
警方逮捕涉嫌殺人焚屍案的吳姓男子，製作筆錄後移送基隆地檢署偵辦。聯合報系資料照
警方查出凶嫌可能在基隆市八堵路一間倉庫旁的空地焚燒屍體，前往現場採證調查。聯合報系資料照
警方查出凶嫌可能在基隆市八堵路一間倉庫旁的空地焚燒屍體，前往現場採證調查。聯合報系資料照
警方在基隆培德路旁的貨車，發現疑被殺害並焚屍滅跡的趙姓老翁屍體。聯合報系資料照片
警方在基隆培德路旁的貨車，發現疑被殺害並焚屍滅跡的趙姓老翁屍體。聯合報系資料照片
警方逮捕涉嫌殺人焚屍案的吳姓男子，製作筆錄後移送基隆地檢署偵辦。聯合報系資料照
警方逮捕涉嫌殺人焚屍案的吳姓男子，製作筆錄後移送基隆地檢署偵辦。聯合報系資料照

國民法官 基隆 屍體

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