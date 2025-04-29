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新智付2年非法吸金2億元 負責人判刑8年、不法所得沒收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

新智付電子商務公司負責人林楨祥被控以行動支付名義，招攬民眾投資「New Club」投資案，標榜1年可享投資本金20%至30%獲利，1年半到3年可獲利3倍，2年招攬逾1萬名投資人非法吸金逾2億多元，林男夫婦及幹部等13人被訴，台南地院下午宣判，林等人分判8年至1年2月不等徒刑。

台南地院指出，林禎祥等人明知New Club投資方式是以吸收他人資金為主要獲利來源，非法向對外向他人吸收資金，總吸金額達2億2854萬多元，危害金融秩序情節不輕，也間接造成投資人財產上損失。

經衡量林楨祥參與主導違法吸金決策角色地位，及他提供本件投資案宣傳內容、提供場所作為營運據點，其餘12人為處理行政或聽命林楨祥進行招攬擴展，除張姓男子外，其餘12人均坦承犯行。

同時，林妻、游姓、盧姓、蔡姓、謝姓、黃姓、羅姓及吳姓男子等8人均已繳回犯罪所得，分別併予宣告緩刑。

台南地院下午5時宣判，林楨祥共同犯銀行法中非法經營收受存款業務罪判刑8年，扣案建物及土地各一筆、現金16萬多元均沒收。未扣案犯罪所得2億285萬多元於扣除應沒收不動產及款項後，餘額沒收。林妻等12人犯非法經營收受存款業務罪分別判刑2年至1年2月不等徒刑，扣案犯罪所得沒收。

南檢調查，該集團仿照國外「拆分盤」吸金模式，自行研發架設網路平台發行「學習分」供民眾投資購買，並保證不論投資金額多寡，最後一定可以賺取3倍獲利，但「學習分」的發行數量及價格漲跌全由林男操控。

而該手法一種吸金詐騙的金錢遊戲，檢方蒐證過程中發現，林為吸引年輕民眾參加，包場電影院舉辦投資分享會及規模盛大的池畔感恩餐會外，尾牙還邀請金曲歌王蕭敬騰、小宇等駐唱，甚至不惜耗資1600萬元招待100百名投資人赴杜拜旅遊，炫富過程均雇用專業團隊全程拍攝上傳Youtube等影音平台。

據統計，林男等人以「New Club」投資方案，自2017年11月起至2019年12月4日止，向1萬1080人非法吸收資金金額達2億285萬多元。

林男等人以「New Club」投資方案，2年非法吸收資金金額達2億285萬多元，台南地院下午宣判，林男等13人分判8年至1年2月不等徒刑。圖／本報資料照
林男等人以「New Club」投資方案，2年非法吸收資金金額達2億285萬多元，台南地院下午宣判，林男等13人分判8年至1年2月不等徒刑。圖／本報資料照

台南 吸金 投資人

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