剴剴案外案北市府無作為？ 社會局：去年已公告保母名

剴剴案舉國關注，尤其劉姓保母姊妹涉虐另2童「案外案」，台北地院國民法官法庭審理中。民進黨北市議員簡舒培今質疑，社會局是否有無關注2童遭虐後續；社會局說，去年已公告。

簡舒培今在議會民政部門質詢指出，剴剴案歷經4次開庭，北檢今年1月20日起訴，也查出劉姓姊妹另涉及以布條綑綁等方式凌虐2名幼童。劉姓保母於2023年4月17日、5月4日共收托2名幼兒，居托中心5月16日、7月12日家訪也沒關注到，經北檢調查才知道保母有虐待2童狀況，她詢問社會局對此有無關注或調查。

社會局長姚淑文回應，該案後續有向檢警了解，目前司法偵查中，因此只能進行其他種類行政裁處，即公告姓名，去年已先行公告保母姓名。簡舒培質疑，只要公告一次就好？姚表示，不能用新聞報導作為公告姓名的依據，已有去函要求地檢署提供起訴書，作為公告姓名的依據，昨天才收到。

社會局指出，依事發當時規定，居托中心針對全日居家托育者，一年需訪視4次且需於新收托後1個月內訪視，本案居家托育服務中心訪視輔導員皆依中央法規進行訪視。

社會局說，2024年3月間接獲潘童及蔡童通報案件後，立即啟動調查，當時2童人身安全無虞；是否遭劉姓保母姊妹不當對待，社會局分別於去年5月21日、今年3月25日函請台北地檢署提供起訴書或相關資料，期間也多次致電詢問，以便後續行政裁處，直至昨天才接獲地檢署回函。另，社會局已於去年4月19日依北檢起訴書，公告劉姓保母姊妹姓名。