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母女遭詐千萬身亡…警諷「妳還活著喔？」送懲戒 開庭要法官從重處分

獨／陳梅慧國道車禍身亡今獲不起訴 XREX兩創辦人洗錢緩起訴

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獨／陳梅慧國道車禍身亡今獲不起訴 XREX兩創辦人洗錢緩起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

XREX金融犯罪調查師陳梅慧去年12月車禍身亡引起社會軒然大波，全案源於台中地檢署偵辦阿福錢包洗錢3億元，發覺當中有個資外洩，傳訊陳女及其刑事局謝姓警員男友，包括陳女上司XREX兩位創辦人蕭匯宗、黃耀文都捲入，檢方今偵結，因陳女死亡不起訴，其餘3人均緩起訴。

台中地檢署偵辦犯罪集團經營大型虛幣交易所，查獲ACE公司創設「阿福錢包」APP 涉嫌詐騙、洗錢3億多元，去年3月偵結起訴。

檢方偵辦阿福錢包案過程，自洗錢共犯掌控的雲端資料夾內，發現有數十筆詐騙案件的完整被害人警詢筆錄，為釐清該筆錄來源向上追查。

中檢去年12月3日約談陳梅慧及其刑事局謝姓警員男友，以及XREX兩位創辦人蕭匯宗、黃耀文，將4人均列被告。謝員涉嫌洩密經檢方3萬元交保、陳女無保請回，蕭、黃因日前各已200萬元、50萬元交保，當天未再命交保。

未料謝員、陳女12月4日深夜ㄧ同自中檢搭乘UBER離開，北返時途中經新竹路段遇追撞嚴重車禍，陳女重傷死亡，因她在追查非法金流具相當貢獻，也曾於創意私房、88會館，及柬埔寨詐騙等矚目案件協助追查不法金流，陳女意外ㄧ度傳出陰謀論，引起軒然大波。

XREX去年12月事發後也發聲明，表示為避免案件調查過程中遭致任何揣測甚或誤解，本公司積極配合偵查，協助還原真相。我們全心相信司法正義，全力維護公司信譽。

中檢偵辦5個月，就XREX兩創辦人蕭匯宗、黃耀文涉嫌洗錢，及謝姓警員洩密、違反個資法部分持續追查，3人偵查中均認罪，檢察官予以3人均緩起訴處分，陳梅慧因死亡，依法不起訴。

XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧在國道車禍身亡。本報資料照片
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧在國道車禍身亡。本報資料照片

死亡 洗錢 詐騙

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