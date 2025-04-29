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為看藍眼淚竟酒駕自摔 1莒光男子遭送辦求刑

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／連江即時報導

藍眼淚馬祖地區每年3至5月間的重要自然景觀，吸引眾多遊客慕名前來，但卻傳出有一名張姓男子為了看藍眼淚酒駕又自摔，警方到場處理後，發現其酒測值每公升0.69毫克，當場依公共危險罪移送地檢署偵辦。連江地檢署今天就張姓民眾涉犯酒駕犯行，依法向連江地方法院聲請簡易判決處刑。

連江地檢署今天表示，莒光鄉一名張姓男子於本月18日晚間下班後飲酒，接獲友人通報藍眼淚出現，竟不顧自身酒後狀態，擅自騎乘機車外出賞景，途中自摔受傷，員警到場處理後，發現張男呼氣酒精濃度高達每公升0.69毫克的程度，隨即於本月19日移送該署複訊，今日該署就張姓民眾涉犯酒駕犯行，依法向連江地方法院聲請簡易判決處刑。

據了解，馬祖的藍眼淚聞名全球，當季節到的時候，海浪或海風擾動海面時，夜晚海水中會閃爍著一點點藍光，彷彿星辰墜落海岸，夢幻迷人。特別是在無光害的夜晚，藍光如銀河般鋪展在沙灘與浪花間，宛如進入童話世界。這樣的壯觀景象，是馬祖特有的「海上極光」，也成為觀光熱季的主打賣點。

連江地檢署也呼籲，藍眼淚雖美，安全更重要。每逢藍眼淚觀賞旺季，交通流量增加，若有民眾因觀景心切而酒後駕車，極易造成交通事故與人身安全危害。地檢署重申，對於酒駕行為將嚴格執法，以維護馬祖地區居民及觀光遊客的交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖的藍眼淚太美了，竟傳出有1男子為看藍眼淚冒險酒駕自摔被逮，今天遭連江地檢署起訴。圖/東莒船老大提供
馬祖的藍眼淚太美了，竟傳出有1男子為看藍眼淚冒險酒駕自摔被逮，今天遭連江地檢署起訴。圖/東莒船老大提供

藍眼淚 酒駕 馬祖

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