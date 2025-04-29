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國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

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國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

1歲10個月男童「剴剴」涉被保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法官法庭今傳喚專家證人，上午傳法醫研究所病理組長許倬憲，下午傳喚台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立醫師。呂立的證言重現「剴剴」受虐，有旁聽民眾聽了落淚。

呂立作證時，時而情緒激動，審判長一度詢問他要不要休息再說明，呂仍繼續作證，呂立還說「我不知道該怎麼說，他的手腳被綁住，有沒有想過小朋友被綁住，如何上廁所？」證詞令國民法官驚訝。

呂立證稱，國際對於兒少虐待分為身體虐待、性虐待、精神虐待、疏忽或不當照顧4類，瘀傷是最常見的虐待傷害，故意施加外力的瘀傷，通常發生在面頰、腹部、腰側面、屁股、大腿等處。

呂立說，「剴剴」的傷是過世前1個月密集造成，他的傷勢遍及全身，兩側頭部、額部有大片瘀傷，至於「剴剴」右臉頰的瘀傷，則可能是綑綁因素造成。

呂立表示，「剴剴」的指甲雖未被拔掉，但指甲蓋、指甲溝受有傷勢，他肚子右下腹部的瘀傷必須用力掐、捏才會造成；呂說，「剴剴」的生殖器有深度撕裂傷的新、舊傷勢，導致其陰囊皺褶變少，高度懷疑遭到性虐待，他替「剴剴」覺得痛。

呂立還證稱，「剴剴」的下門牙有3顆斷裂、1顆脫落，並非死前所造成，「剴剴」上下牙齒間沒有對磨的痕跡，推論應沒有磨牙現象，「如果有孩子磨牙會磨到牙齒脫落，可以去發表醫學論文了」。

虐童案保母劉彩萱（粉紅上衣者）今天押解出庭，記者王聖藜／攝影
虐童案保母劉彩萱（粉紅上衣者）今天押解出庭，記者王聖藜／攝影

保母 台大 國民法官

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