獨／水電工跟女友吵架氣瘋 自曝性愛片糗大 今判刑確定

台中市姚姓男子是水電工，他與女友交往期間，曾以行車紀錄器、手機拍攝與女友歡愛過程，去年間二人吵架，姚氣炸傳送偷拍的私密影像給女友，女友才知遭到偷拍，趕緊向警方提告；姚男辯稱，拍攝影像後有告知女友，但法官查出，姚也供述二人吵架後，女子曾在房間找監視器，認定有偷拍，一審判刑5月，可易科，二審今駁回上訴，全案確定。

檢警調查，姚姓男子是水電工，與女友在前年交往期間，曾分別在前年11月間，在住家與汽車旅館內，以行車紀錄器、手機偷拍與女友歡愛的過程。

去年4月間，姚與女友吵架後，傳送9張性愛片截圖影像給女友，女友才知被偷拍，甚至還問姚器材放置在何處，氣得提告。

台中地院審理時，姚男辯稱，拍攝當下未告知女友，但事後有告知，女友也同意。

不過法官認為，姚男女友已證稱，不知姚偷拍，姚男在偵訊時也供述，去年4月與女友吵架後，女友曾在住處找監視器，還告知姚找不到，顯見證明女友不知姚有偷拍。

台中地院依無故以錄影方法攝錄他人性影像罪等二罪，分判姚3月徒刑，應執行有期徒刑5月，可易科15萬元。