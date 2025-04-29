男童「剴剴」案 法醫作證：他殺、遭他人傷害致死

保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，台北地院國民法官庭今開庭，法醫許倬憲作證說，死亡方式為他殺，遭他人傷害致死；死因組織細胞血液灌流不足、休克，外傷、瘀傷遭罰站及毆打等。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2女。

台北地方法院國民法官法庭今天及明天陸續開庭，傳喚鑑定人法醫師許倬憲、醫師呂立和醫師丘彥南到庭作證，由三人分別解說鑑定結果，再接受檢辯詰問以及法官、國民法官詢問。

許倬憲指出，他看到的遺體狀況為屍斑不明顯，眼結膜蒼白狀，腦部血管缺血而塌陷導致休克，並用顯微鏡及解剖去確認其全身瘀傷狀況。

許倬憲說，皮下組織受傷在外表皮膚是不容易觀察到的，但本件死者皮下組織瘀傷呈現狀況，卻是跟被棒球棒毆打的一樣。

許倬憲表示，經綜合判斷，本件死亡直接原因皮下軟組織血液及組織液鬱積、休克，引發血液灌流不足而死亡，還有的原因是頭臉部、四肢多處外傷及瘀傷以及遭人束縛約束、長時間罰站、毆打創傷等，而間接死亡原因是營養不良以及肺炎，強調雖然有肺炎病變，但吸入少量食物（嗆死）並非死因。

檢察官詢問，死亡方式的類別，以及本件死者狀態為何。許倬憲說，基本分5類，為自然死、自殺、意外死、他殺以及沒辦法確認，本件為他殺，為遭他人傷害致死。

許倬憲表示，死者的肺、肝、腎等器官，血管缺血而塌陷，代表血液供應不足，並認為其長期久站致水腫，更造成血液往下，使得腦部得不到應有的血液供應。

此外，死者生前營養不足，沒有其年紀該有的肌肉量，而且肌肉已萎縮、應有較多脂肪的臀部，也僅有少量脂肪，外表體型消瘦，可見肋骨及髂骨（臀部骨頭）的輪廓。