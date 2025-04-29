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廢棄物入侵桃園觀音保安林 保七警逮2嫌

中央社／ 苗栗29日電

保七總隊第五大隊今天表示，桃園市觀音區白沙屯段保安林地遭人棄置營建廢棄物及大批垃圾，經追查、比對附近路口監視器，掌握可疑車輛，查獲詹姓、張姓2嫌，依法送辦。

保七總隊第五大隊副大隊長徐翔偉指出，農業部林業及自然保育署新竹分署於年初時通報，觀音區國有保安林地有廢棄物入侵；隨即會同新竹分署及桃園市政府環保局人員展開調查，同時報請桃園地檢署指揮偵辦。

專案小組針對現場廢棄物來源分析，並調閱比對周邊路口監視器影像，追查可疑車輛，發現1輛小貨車連續多日於深夜時段，載運廢木材、廢矽酸鈣板、廢塑膠、廢磚瓦及其他垃圾等廢棄物經過，將廢棄物棄置於該處，數量達5趟次。

保七總隊第五大隊指出，查緝人員經比對掌握犯嫌身分，持桃園地方法院搜索票，在車主住處查扣涉案貨車等證物。全案調查後，將涉嫌駕車濫倒的詹姓男子及委託詹男清運廢棄物的張姓工程行業者共2人，依涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊表示，廢棄物應依環保法規合法處理及清除，非法清運廢棄物並任意棄置行為，涉犯廢棄物清理法相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科新台幣1500萬元以下罰金，並要求違法者限期清除廢棄物；另於國有林地範圍內傾倒廢棄物行為，涉及違反森林法，得處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

保七總隊與林政及環保主管機關將持續加強取締，以維護國土自然生態環境。

廢棄物 新竹 桃園地檢署

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