快訊

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

台鹽綠能弊案前總經理喊冤 蘇坤煌：曾創造20億營收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦台鹽綠能弊案，起訴台綠前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原屬台綠的利潤「截流」，讓台鹽、台綠損失近4億元，蘇坤煌一改偵查中的自白，強調為台綠獲利外，駁斥起訴內容與事實顯有偏差。

台南地院上午開準備庭，除台綠總經理蘇坤煌外，也傳喚晁暘開發公司及偉珵開發公司實際負責人戴妤倩，戴妤倩僅承認違反公司法，但否認違反證交法相關罪嫌。

蘇坤煌說，台綠設立之初，與業界策略合作、專業分工，依業界常規交易，跟晁暘、鴻暉等土地開發商多次協商、議價，才達成協議，有台綠合約可證，且依條件差異價格有所不同，給予晁暘、鴻暉等土地開發經費，均未超過市場行情，並配合台綠申請進度履約，實遠比市場嚴苛，與起訴書所載未經談判，「一手遮天」、「獨斷決行」，顯與事實不符。

蘇坤煌表示，任職台綠期間，台綠每年獲利，以2億資本創造20億營收及4.3億毛利，經營績效良好，何來損及台鹽、台綠利益，損及公司利益、掏空資產之說，與事實差距太遠。他質疑檢方「射箭再畫靶」，受外界與輿論影響 ，並未考量初期土地開發不確定高度風險，甚至指其企圖裁留不法利益，致台鹽、台綠損失，檢方見解與事實顯有偏差。「還我個人清白」他請法官公平審理。

他也指出，是鴻暉的股東，他向蘇俊仁借錢，且借胞妹的名義持股15%，但到目前沒有給錢，是因為後面有些爭執。同時，2017年晁暘設立登記時，也是晁暘的股東持股10%，拿30萬元戴妤倩。

法官詢問，蘇俊仁說每月給你10萬元，蘇坤煌說，2016年至2016年底，每月給5萬元，雖2016年9月底擔任綠能辦公室執行長，他強調，這是部分是借貸。至於陳啓昱指蘇俊仁同意分潤40%，蘇坤煌說，2018年底才聽說，細節不清楚。另對鴻暉曾匯款4000多萬給陳啓昱，他也說，不知情。

戴妤倩則強調，沒有損害台綠利益，身為第一線土地開發商，須承擔初期開發成本及風險，選擇台綠合作，基於互利共榮分工合作。

蘇坤煌表示，任職台綠期間，台綠每年獲利，以2億資本創造20億營收及4.3億毛利，經營續效良好，何來損及公司利益、掏空資產之說。本報資料照片
蘇坤煌表示，任職台綠期間，台綠每年獲利，以2億資本創造20億營收及4.3億毛利，經營續效良好，何來損及公司利益、掏空資產之說。本報資料照片

台綠 陳啓昱 風險

延伸閱讀

獨／台南前議長郭信良捲綠能弊案 三地集團董座也遭約談

台南前議長郭信良捲綠能弊案 民進黨議員李偉智也涉案

獨／疑涉土地、綠能弊案 前台南議長郭信良再遭搜索

台鹽綠能弊案 鴻暉國際蘇俊仁否認蘇坤煌持股、陳啓昱分潤

相關新聞

獨／水電工跟女友吵架氣瘋 自曝性愛片糗大 今判刑確定

台中市姚姓男子是水電工，他與女友交往期間，曾以行車紀錄器、手機拍攝與女友歡愛過程，去年間二人吵架，姚氣炸傳送偷拍的私密影...

子逆倫雙菜刀弒母致身首異處 判刑17年+監護3年

連姓男子持刀砍斷母親頸部，致母親身首異處，檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴，進入國民法官程序。連的家屬聲請不行國民參審程序...

Diva Life巧克力遭騙642萬 詐團入侵電腦遠端操控創群組 6車手起訴

Diva Life純正比利時巧克力品牌遭詐騙，今年2月負責人「巧克力女王」羅宇帆出國，詐團涉侵入劉姓行銷助理的電腦，遠端...

台鹽綠能弊案前總經理喊冤 蘇坤煌：曾創造20億營收

南檢偵辦台鹽綠能弊案，起訴台綠前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將...

環保署色狼總隊長收押12天 待4人房吃喝正常

時任環境保護署環境督察總隊李健育涉嫌利用職權，長期多次對10多名女性下屬性侵、猥褻，檢方4月中蒐證完畢發動搜索，將李男拘...

宜蘭羅東鎮長吳秋齡等公所人員遭約談 驚爆宴客送酒案外案

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡傳出一早被調查站約談，包括主秘蔡宜潔、社會課長等行政採購等，檢調首波通知9人，8人到案。據了解，全案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。