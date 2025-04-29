子逆倫雙菜刀弒母致身首異處 判刑17年+監護3年

連姓男子持刀砍斷母親頸部，致母親身首異處，檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴，進入國民法官程序。連的家屬聲請不行國民參審程序，台北地院裁准回復一般法庭審判，合議庭今判決連有期徒刑17年，刑後令入相當處所監護3年。可上訴。

現年61歲的連姓男子與84歲的詹姓母親、妻子、孩子同住新北市新店區，平時靠洗碗打零工維生，2023年7月4日下午，母親在家中責問連為何不工作，引發子弒母人倫殺機。

連姓男子趁母親用餐，突然從後方拿菜刀往母親的後頸猛砍，刀子砍鈍後，連再拿出另一把菜刀繼續砍殺，直到將母親頭顱砍斷為止，母親身首異處，連犯案後跌坐現場，警方獲報逮人，檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴連。

連及他的辯護人表示，醫院鑑定報告認為連患有思覺失調症，且量刑部分也無重大爭議，考量連殺害的是母親，而被害人家屬同時兼具加害人家屬身分，他們親族間共同生活居住、關係也十分緊密，想不行國民參審程序。

辯護人認為，犯罪行為造成家屬們刻骨銘心的傷痛，希望訴訟盡快終結，如果進行國民參審程序，無法達到早日回歸平靜生活的願望。

檢察官表示，連姓男子在協商程序、準備程序都不爭執，他是否有精神障礙？偵查與審理中均送鑑定，不論鑑定報告是否相符，勢必須傳喚鑑定人說明過程，還有可能傳喚心理師等專業人士。

檢方認為，連所罹患的思覺失調症、雙向情緒障礙症、情感思覺失調症、廣泛性焦慮症，涉及醫療專業，詰問證人時，將造成國民法官負擔，況且，弒母案的法律對立方是血緣及關係緊密的至親，家屬的感受，定會遠較一般兇殺案來得更衝擊。