環保署色狼總隊長收押12天 待4人房吃喝正常

時任環境保護署環境督察總隊李健育涉嫌利用職權，長期多次對10多名女性下屬性侵、猥褻，檢方4月中蒐證完畢發動搜索，將李男拘提依強制性交等罪嫌將其聲押獲准，李目前於台中看守所收押已12日，與3名同禁見收容人關押於4人房，作息正常無異狀。

李健育遭收押後，目前安排在台中看守所4人房，與其他3名收容人同住，依規定每天早上有活動時間，其三餐、表現均正常，等待檢方依偵辦進度提訊或律師律見。

台中地檢署去年12月獲報，環境部環境管理署前總隊長李健育涉嫌利用權勢對女性職員施加性侵害行為，指派婦幼專組檢察官謝怡如指揮偵辦。

檢方蒐證多時後，今年4月17日指揮婦幼警察隊持法院核發搜索票，搜索李男住、居所，同時將其拘提到案。