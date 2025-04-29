宜蘭羅東鎮長吳秋齡等公所人員遭約談 驚爆宴客送酒案外案

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡傳出一早被調查站約談，包括主秘蔡宜潔、社會課長等行政採購等，檢調首波通知9人，8人到案。據了解，全案疑是2022年鎮長選舉前的志工歲末聯歡，部分桌數遭挪用，恐涉嫌詐欺取財。

今天被約談的鎮公所人員包括鎮長吳秋齡、主秘蔡宜潔、社會課長林裳絹、行政室主任趙竑勳、採購主辦等5人。經查，2022年3月間羅東鎮公所舉辦志工團體歲末聯歡餐敘，標案剩餘的5桌經費，宴請羅東鎮家長會長聯誼會成員及國中小學校長，餐後並發放紅酒，提告違反選罷法。

隔年9月，宜蘭地院以難認吳秋齡是基於投票行賄之犯意舉辦餐會及贈酒，無對價關係，判吳秋齡無罪，但承辦單位人員未確實驗收確認餐會宴請對象，遭易科罰金和緩刑。

但如今卻傳出桌數被挪用「案外案」，其中5 桌挪做宴請校長等非志工人員吃飯，是鎮長透過主任秘書，交辦行政室與社會課主管等人員執行業務。