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貪605元不繳停車費 男停在車格外被抓包遭移送罰2萬
新竹彭姓男子故意將在停車場內將車輛停放在非停車格內，規避感應器計費，短短四天內免繳停車費金額共605元，業者經由監視器發現異狀後報警處理，新竹地院依犯詐欺得利罪，處拘役20日，如易科罰金，為2萬元。
法官調查，彭男在113年3月9日至13日期間，5次開車車輛進入新竹市某停車場，故意將車輛停放在停車格之外，避免停於停車格內啟動感應器（升降板），致使感應器無法計算停車收費金額。彭男這5次免繳金額從50元到180元不等，總經費為605元，業者經由監視器發現異狀後報警處理。
法官審酌，被告不思循正途獲取所需，竟為貪圖減免繳交停車費用之小利而為本案犯行，使告訴人蒙受財產上損害，其行為實值非難，惟念被告犯後坦承犯行，與告訴人達成和解並賠償3630元，態度尚佳，依犯詐欺得利罪，處拘役20日，並允許易科罰金，以資懲戒。
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