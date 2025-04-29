貪605元不繳停車費 男停在車格外被抓包遭移送罰2萬

新竹彭姓男子故意將在停車場內將車輛停放在非停車格內，規避感應器計費，短短四天內免繳停車費金額共605元，業者經由監視器發現異狀後報警處理，新竹地院依犯詐欺得利罪，處拘役20日，如易科罰金，為2萬元。

法官調查，彭男在113年3月9日至13日期間，5次開車車輛進入新竹市某停車場，故意將車輛停放在停車格之外，避免停於停車格內啟動感應器（升降板），致使感應器無法計算停車收費金額。彭男這5次免繳金額從50元到180元不等，總經費為605元，業者經由監視器發現異狀後報警處理。