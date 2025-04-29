快訊

NBA／勇士火箭季後賽G4衝突不斷！格林踢頭、扯衣沒被驅逐

「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

聽新聞
0:00 / 0:00

貪605元不繳停車費 男停在車格外被抓包遭移送罰2萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹彭姓男子故意將在停車場內將車輛停放在非停車格內，規避感應器計費，短短四天內免繳停車費金額共605元，業者經由監視器發現異狀後報警處理，新竹地院依犯詐欺得利罪，處拘役20日，如易科罰金，為2萬元。

法官調查，彭男在113年3月9日至13日期間，5次開車車輛進入新竹市某停車場，故意將車輛停放在停車格之外，避免停於停車格內啟動感應器（升降板），致使感應器無法計算停車收費金額。彭男這5次免繳金額從50元到180元不等，總經費為605元，業者經由監視器發現異狀後報警處理。

法官審酌，被告不思循正途獲取所需，竟為貪圖減免繳交停車費用之小利而為本案犯行，使告訴人蒙受財產上損害，其行為實值非難，惟念被告犯後坦承犯行，與告訴人達成和解並賠償3630元，態度尚佳，依犯詐欺得利罪，處拘役20日，並允許易科罰金，以資懲戒。

圖為停車格內的車輛示意圖，非本案照片。記者郭政芬／攝影
圖為停車格內的車輛示意圖，非本案照片。記者郭政芬／攝影

停車格 新竹 監視器

延伸閱讀

農用搬運車煞車失靈翻倒 一人摔出亡 駕駛判刑6月

新加坡女遊台中崩潰、脫隊失聯 警用監視器追到人無恙

為中1千元…她變造發票遭判關5月 可易科罰金1天1千元

台南蛋黃區停車位難求！有車占用「一停3年」...民怨投訴無門

相關新聞

Diva Life巧克力遭騙642萬 詐團入侵電腦遠端操控創群組 6車手起訴

Diva Life純正比利時巧克力品牌遭詐騙，今年2月負責人「巧克力女王」羅宇帆出國，詐團涉侵入劉姓行銷助理的電腦，遠端...

國民法官審剴剴案 法醫作證：兒童身上瘀傷像被球棒打的一樣

1歲10個月大男童「剴剴」被保母劉彩萱、劉若琳聯手凌虐致死，分案由台北地院國民法官法庭審理；合議庭今開庭傳喚證人法務部法...

詐騙新招！川普海嘯激化新話術 「黃金車手」到府提領黃金

金價屢創新高，黃金詐騙也爆量增加。「川普海嘯」竟然也使詐團找到新話術，誘騙民眾必須靠買黃金才能加入海外投資行列，然後派「...

環保署色狼總隊長收押12天 待4人房吃喝正常

時任環境保護署環境督察總隊李健育涉嫌利用職權，長期多次對10多名女性下屬性侵、猥褻，檢方4月中蒐證完畢發動搜索，將李男拘...

宜蘭羅東鎮長吳秋齡等公所人員遭約談 驚爆宴客送酒案外案

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡傳出一早被調查站約談，包括主秘蔡宜潔、社會課長等行政採購等，檢調首波通知9人，8人到案。據了解，全案...

貪605元不繳停車費 男停在車格外被抓包遭移送罰2萬

新竹彭姓男子故意將在停車場內將車輛停放在非停車格內，規避感應器計費，短短四天內免繳停車費金額共605元，業者經由監視器發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。