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海巡女下士為賺7萬賤賣國家機密資料 判5年11月定讞

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

海巡署前第六岸巡隊吳姓女下士因欠債為尋求資金，僅以7萬元賤賣部隊機敏檔案，一審被依貪汙罪判6年2月，檢方不服上訴，高雄高分院審理後，考量她繳回犯罪所得，從清改判5年11月，褫奪公權3年，因檢方、吳女未再上訴，全案定讞，吳將發監服刑。

吳姓女下士因為欠債缺錢，利用網路由網友牽線讓她替王姓大陸籍人士偷拍敏感性國家機密文件，就能獲得資金借貸。吳女便於2023年11月至12月期間，利用在海巡署第二機動巡邏站擔任巡防士的值班機會，以手機拍攝演練紀錄表、工作報告、研討會議資料等機密文件。

她再將機密文件用Line傳給暱稱為「王專員」的陸籍人士，獲得價值共約73528元的泰達幣作為報酬。王專員更進一步以50萬元為利誘與吳女約定，請她收集有關 「東沙防衛計畫」、「基礎設施整合防護計畫」等國防機密。

吳女為取得其他資料，便聯繫其他單位葉姓同僚，傳訊息問「有沒有東沙指揮部交班材料？」、「東沙海巡人員裝備部署圖？」等訊息，探詢葉姓同僚是否持有相關機敏資料，不過葉姓同僚因為沒有持有這些機密，且立刻就拒絕吳女的要求，才沒有讓吳女得逞。

橋頭地院審理後，依現役軍人犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪2罪，共判處吳女有期徒刑6年2個月並褫奪公權3年。

檢方不服上訴，二審法官念在她已繳交犯罪所得7萬3528元，應依法減刑，因此2罪改判有期徒刑5年11個月並褫奪公權3年，因上訴期限屆期後吳女、檢方未再上訴，全案近期定讞，吳女將發監執行。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

文件 東沙 海巡署

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