Diva Life巧克力遭騙642萬 詐團入侵電腦遠端操控創群組 6車手起訴

Diva Life純正比利時巧克力品牌遭詐騙，今年2月負責人「巧克力女王」羅宇帆出國，詐團涉侵入劉姓行銷助理的電腦，遠端遙控創建一個羅宇帆的line帳號，並邀劉等員工加入公司工作群組，並要求員工匯款，2天得手5筆共642萬元。台北地檢署偵結，依詐欺犯罪危害條例起訴張姓男子等6名詐團成員。

「巧克力女王」羅宇帆學生時期和朋友創立「巧克力傳情」打造話題，2007年成立Diva Life純正比利時巧克力品牌，嚴選單一產區巧克力，使用含100%可可脂及可可漿的比利時巧克力，在國內於Sogo、新光三越等百貨設置櫃位。

Diva Life巧蕾公司日前報案提告遭詐騙642萬元款項，檢警追查，羅宇帆出國期間，竟有詐騙集團成員透過不詳方式，在今年2月17日侵入劉姓員工的電腦遠端操控劉的line，先封鎖羅宇帆，再另外創設虛偽的「Yvonne羅宇帆」帳號，加劉為好友並指示劉創立巧蕾公司工作群組，邀苗姓、倪姓財務人員及裴姓協理等3人加入群組。

檢方指出，工作群組內共有「Yvonne羅宇帆」、劉姓、苗姓、倪姓、裴姓員工等5人，詐團以「Yvonne羅宇帆」line帳號命員工「支付契約款」2月18日中午12時許，19分鐘匯款3筆共492萬元某第一銀行帳戶，隔天又轉帳2筆共150萬元，合計匯款642萬元。

檢警追查，該第一銀行帳戶為人頭帳戶，詐團成員派車手、收水提領贓款，施駿穎提供車輛給李鴻麒，李鴻麒在18日中午12時許至嘉義西區第一銀行提領397萬元，監控李的黃煥捷上車指示開往嘉義水上鄉墓地交付贓款給張桓瑜；下午2時許又提領90萬元再交給張。

2月19日上午11時許，李開車載林威佑至第一銀行，由林領走100萬元，黃再度上車前往玉山路交付贓款給張，2小時後李開車載鄧承竣、林威佑到同一家銀行領取50萬元，黃上車後開往上海路右轉世賢路3段迴轉道上，交贓款給張。

檢方懷疑全案有內鬼，但劉姓員工稱不知情，她是依line帳號「Yvonne羅宇帆」指示創立工作群組，不知道是詐騙，落網羈押中的張桓瑜則是避重就輕，辯稱多次收取現金都是是別人還他的錢。