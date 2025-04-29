農用搬運車煞車失靈翻倒 一人摔出亡 駕駛判刑6月

新竹官姓男子開著農用搬運車，車斗上載著三人，經過斜坡時煞車突然失靈，導致該農用搬運車滑落翻倒，三人摔出車外，其中何女因頭部重擊地面致死，新竹地院審理終結，官男依過失致人罪判6月，可易科罰金，緩刑2年。

法官調查，官男在農作時，應注意農用搬運車之後車斗不得搭載人員，仍許可他人乘坐農用搬運車之後車斗，行經斜坡時，因農用搬運車疏於保養維護而煞車失靈下，致該農用搬運車滑落翻倒，車上3人因而摔出車外，其中何女因重擊地面，頭部受有鈍力損傷、創傷性蜘蛛網膜下腔出血等傷害，經送醫後，因中樞神經衰竭而不治死亡。

官男在警詢時及偵查中供承不諱，且按農用搬運車之後車斗本不得搭載人員，又因煞車失靈致前開農用搬運車行經下坡路段時翻覆，致坐在後車斗的被害人因而摔出車外，傷重不治死亡，顯有疏失。