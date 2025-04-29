酒駕開野馬跑車逆向撞死人...他改認罪賠錢 二審8年徒刑變「免關」

男子黃上人前年酒後駕車載妻小、父母出遊，在北部濱海公路跨越雙黃線，撞上對向吳姓男子駕駛的轎車，造成吳傷重不治，一審國民法官庭依酒駕致人於死罪判刑8年，案件上訴，因黃和被害家屬達成和解，台灣高等法院今撤銷原判決，改判黃2年徒刑，並宣告緩刑5年，可上訴。

高院指出，黃上人在二審審理期間已坦承全部犯行，並和家屬達成調解、履行全部賠償，獲取家屬的原諒，考量他是飲酒隔日駕車，可責性與飲酒沉陷泥醉者仍執意上路者相較之下輕。

高院認為，黃應是因一時失慮，未能體察行為的嚴重性才會違法，且依黃供述現在每天要背母親上下樓外出就醫，也斟酌自由刑有中斷黃生活，產生標籤效果等不利復歸社會的流弊，且本案施以中度自由刑，將無益於改善受刑人惡性，又無威嚇效果，因此撤銷改判。

黃（44歲）2023年2月10日晚間在台北市信義區住處喝酒，隔天上午10點半左右從住處開車出門，載著家人共4人上路前往北海岸。11點45分行經北濱公路52.5公里處、新北市和基隆市交界處時，跨越道路中央分向限制線，駛入對向車道，撞上由吳姓男子駕駛的轎車。

吳的車頭全毀，吳的頭、頸、胸、腹部多處外傷，肋骨骨折且多處器官撕裂傷，送醫不治。黃上人與家人也受傷，送醫後脫險。黃送醫急救時，護理人員採集血液檢體，送往法醫研究所毒物化學組，以頂空氣相層析分析法檢驗，他血液酒精濃度達0.106%。

基隆地院一審國民法官庭指出，黃在一審審理時否認酒駕，未對被害人家屬表示歉意，也未賠償損害，黃的車輛瞬間近90度左轉衝入對向車道內，吳在猝不及防下，因兩車猛烈撞擊慘死，黃負百分之百肇事責任。

黃上人先前也曾宿醉開車肇事被送辦，但因呼氣酒精濃度未達處罰標準，檢察官處分不起訴，但黃未記取教訓仍酒駕還撞死人，一審判他8年徒刑。

黃不服量刑而上訴，並改口認罪且和被害家屬和解，盼希望能夠有緩刑的機會；黃在最後陳述時曾表示，肇事後真的很後悔「對不起」，他感謝被害家屬的大愛，願意原諒他，他是家中經濟支柱，希望高院給他自新的機會。