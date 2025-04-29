國民法官審剴剴案 法醫作證：兒童身上瘀傷像被球棒打的一樣

1歲10個月大男童「剴剴」被保母劉彩萱、劉若琳聯手凌虐致死，分案由台北地院國民法官法庭審理；合議庭今開庭傳喚證人法務部法醫研究所病理組組長、法醫許倬憲出庭作證，許證稱，「剴剴」因低血溶性休克死亡。

許倬憲表示，「剴剴」相驗時全身多處瘀傷、挫傷，形成皮下組織液鬱積，「剴剴」因血液循環造成細胞缺氧，最終導致低血溶性休克而死亡。

許倬憲說，「剴剴」的血液檢體雖有抗組織胺藥物成分，不過，未檢驗出無毒物，他的頭臉有多處大面積瘀傷，頭皮多處皮下組織出血，顱內未出血，所以頭部的外傷不是直接致死的原因。

許說，「剴剴」的體型削瘦，可以清楚看見他的肋骨的輪廓，且他的臀部呈現皺摺狀，證明小孩子長時間營養不良。

許表示，「剴剴」另有肺炎病變，其肺泡內吸入少量食物，但不是致死原因，「剴剴」的屍斑並不明顯，眼結膜呈現蒼白狀，腦血管缺血、塌陷，可見他有缺血狀態，「剴剴」的其他血管則也呈現出缺血的狀態。

許倬憲還說，「剴剴」並非因橫紋肌溶解造成腎衰竭而死，而是因為遭人束縛約束、長時間罰站、毆打成傷，間接的死亡原因是營養不良與肺炎。