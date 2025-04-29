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高雄毒品通緝犯脫逃被抓回來 罪加一等判刑3個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市仁武警分局仁美派出所去年1月2日查獲一名毒品通緝犯，沒想到這名毒犯竟然假藉要抽菸，戴著腳鐐走到派出所門外，便趁員警不留神開車逃逸，所幸半天之內就將人抓了回來，但不僅害得員警被記過，他也被依脫逃罪判刑3個月有期徒刑。

判決書指出，這名姓張簡的毒品通緝犯因販售K他命、浴鹽等類的3級毒品，還包裝成「傑尼龜、音速小子」等包裝的毒品咖啡包，而遭通緝。去年1月2日晚間10時許，他因為駕駛懸掛車牌與車型不符的自小客車被查獲，被員警押回仁美派出所，隔天要解送地檢署。

沒想到隔天一大早7點多，張簡向員警提出想要抽根菸，他便戴著腳鐐走到派出所大門口，卻趁員警不注意，直接拿著車鑰匙便駕車逃離派出所，隨後把車開到一處空地，並躲在車上，警方因犯嫌脫逃立刻展開搜捕，直到當天下午2點多才找到人。

張簡被逮後坦承脫逃犯行，法官認為他被員警逮捕後，竟擅自脫離公權力監督，影響國家司法權有效行使，但考量他沒有使用強暴手段逃脫，因此依脫逃罪簡易判決處刑3個月有期徒刑，得易科罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

毒品 通緝 鑰匙

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