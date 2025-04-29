詐騙新招！川普海嘯激化新話術 「黃金車手」到府提領黃金

金價屢創新高，黃金詐騙也爆量增加。「川普海嘯」竟然也使詐團找到新話術，誘騙民眾必須靠買黃金才能加入海外投資行列，然後派「黃金車手」赴民眾家中提領黃金之後得逞，對此銀行在臨櫃受理民眾下單購買實體黃金時，對於辨識是否為詐團教唆已疲於奔命。

知情的業界人士指出，刑事局已對近來暴增的黃金詐騙高度關注，最令人不可置信的，是詐騙集團竟然還「一條龍」統整近來的時事作為詐騙話術，然後得逞，對於川普關稅大戰，地緣情勢緊張，詐團竟然以此為藉口，向民眾聲稱，只能用黃金這種保值性最佳的，才能加入其國際投資行列，要民眾非去向銀行買黃金不可。

對於手法，業界人士也透露，詐團會先在群組上，用來自銀樓的黃金報價單等資料，來取得民眾對其「黃金專業」的認同，接著會派「黃金車手」到民眾家中領取從銀行那裡買到的黃金，然後會教民眾下載公司的APP，從APP上面可得到公司的回訊，證明已領取到民眾交給車手的黃金。而車手也會帶刻有公司大小章的「保證書」給民眾，然後告知會以黃金換算為比特幣等數位貨幣的方式，再去作國際投資，等於把所有最常見的詐騙話術、工具手段作了完美結合，包括還會冒用知名公司的名號來詐騙。

令人不可置信的是，明明投資國外的股債，直接換成美元等外幣投資就好，但上當的民眾卻很多，都相信詐團「只有黃金才能取得跨國集團信任」的話術；至於為何詐團盯上黃金，業界人士指出，除了近來黃金太熱，有機可趁之外，也看上「洗錢」的便利性，在詐團眼中，黃金不像古董等，不同的古董，可以找到不同的買賣交易方，但是黃金卻沒有個別的獨特性，無法再回溯，所以詐團現在的新詐術已瞄準黃金。

對銀行而言，以往客戶臨櫃提款的時候，行員們需要關懷提問，但是近來關懷提問最大的焦點已經在於買黃金，台灣銀行是最大黃金批發銀行，現在更已成為最大的「苦主」，尤其是行員們碰到了客戶要提款買實體黃金的時候，都會再三的去透過各種提問來辨識背後是否有詐團唆使，或真有買黃金的需求？但也因此臨櫃行員經常挨客戶罵，甚至還有客戶當場發罵：「時間晚了我沒賺到，你要負責！」

台銀主管指出，銀行現在對於投資黃金最怕的是兩種情況，第一種是被詐騙集團蠱惑來買黃金的民眾，另外一種則是把房子抵押出去跑去向銀行貸款來買黃金。至於銀行向民眾提問的問題，台銀主管對此指出，包括對於黃金的專業知識是否足夠？對於市場的認知如何？來確定到底這個投資人他本身已經對市場有一定的了解，還是被詐騙集團教了幾種話術之後就跑來要求要買黃金。