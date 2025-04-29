金馬獎導演被控「撿屍」性侵辯合意 法官判他無罪

金馬獎導演游智煒在夜店遇到年輕女子，2人去唱KTV之後，游涉嫌「撿屍」把酒醉的對方帶回自己住處性侵得逞，被害人清醒後提告，游被訴乘機性交罪；台北地方法院審理，游否認犯罪，合議庭採信游的說法，今判游無罪。可上訴。

檢警調查指出，游2024年8月在台北市1間夜店消費時，遇到跟友人到店慶生的被害女子，之後與被害人女子同去KTV消費，被害人的友人以為游也是朋友之一，不以為意，第2天凌晨5時游從KTV帶被害人上計程車回家。

檢警調查，被害人清醒後覺得衣服凌亂，和友人私訊表示不記得前夜發生的事，並向友人抱怨為何讓她跟陌生男人回家，隨後報警控告游性侵。