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金馬獎導演被控「撿屍」性侵辯合意 法官判他無罪
金馬獎導演游智煒在夜店遇到年輕女子，2人去唱KTV之後，游涉嫌「撿屍」把酒醉的對方帶回自己住處性侵得逞，被害人清醒後提告，游被訴乘機性交罪；台北地方法院審理，游否認犯罪，合議庭採信游的說法，今判游無罪。可上訴。
檢警調查指出，游2024年8月在台北市1間夜店消費時，遇到跟友人到店慶生的被害女子，之後與被害人女子同去KTV消費，被害人的友人以為游也是朋友之一，不以為意，第2天凌晨5時游從KTV帶被害人上計程車回家。
檢警調查，被害人清醒後覺得衣服凌亂，和友人私訊表示不記得前夜發生的事，並向友人抱怨為何讓她跟陌生男人回家，隨後報警控告游性侵。
偵查中，游否認犯罪，向檢方表示他看不出被害人有酒醉的跡象，強調2人為合意，檢方偵辦認為，游曾傳訊告訴被害人「從地上扶妳起來很多次」，加上監視器畫面錄下被害人在路邊嘔吐的畫面等，認定游乘機犯罪，將游起訴。
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