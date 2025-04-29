快訊

國民法官審剴剴案 法醫作證：兒童身上瘀傷像被球棒打的一樣

公幼海嘯／招生開跑遇多重夾殺 有公幼整班找不到學生

NBA／關門戰痛宰熱火55分！騎士秋風掃落葉強勢挺進第二輪

聽新聞
0:00 / 0:00

金馬獎導演被控「撿屍」性侵辯合意 法官判他無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

金馬獎導演游智煒在夜店遇到年輕女子，2人去唱KTV之後，游涉嫌「撿屍」把酒醉的對方帶回自己住處性侵得逞，被害人清醒後提告，游被訴乘機性交罪；台北地方法院審理，游否認犯罪，合議庭採信游的說法，今判游無罪。可上訴。

檢警調查指出，游2024年8月在台北市1間夜店消費時，遇到跟友人到店慶生的被害女子，之後與被害人女子同去KTV消費，被害人的友人以為游也是朋友之一，不以為意，第2天凌晨5時游從KTV帶被害人上計程車回家。

檢警調查，被害人清醒後覺得衣服凌亂，和友人私訊表示不記得前夜發生的事，並向友人抱怨為何讓她跟陌生男人回家，隨後報警控告游性侵。

偵查中，游否認犯罪，向檢方表示他看不出被害人有酒醉的跡象，強調2人為合意，檢方偵辦認為，游曾傳訊告訴被害人「從地上扶妳起來很多次」，加上監視器畫面錄下被害人在路邊嘔吐的畫面等，認定游乘機犯罪，將游起訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

KTV 夜店 被害人

延伸閱讀

台中健身教練收費5.1萬！按摩女學員到一半性侵 賠30萬獲緩刑

男求讓性器官「沾一下」趁機性侵 女錄床上對話成鐵證

南投老翁逞獸慾性侵女住友 3主張求減刑...慘遭法官打臉

揭發安德魯王子性侵！美41歲女子身亡 家屬曝太沉重壓垮她

相關新聞

國民法官審剴剴案 法醫作證：兒童身上瘀傷像被球棒打的一樣

1歲10個月大男童「剴剴」被保母劉彩萱、劉若琳聯手凌虐致死，分案由台北地院國民法官法庭審理；合議庭今開庭傳喚證人法務部法...

詐騙新招！川普海嘯激化新話術 「黃金車手」到府提領黃金

金價屢創新高，黃金詐騙也爆量增加。「川普海嘯」竟然也使詐團找到新話術，誘騙民眾必須靠買黃金才能加入海外投資行列，然後派「...

高雄毒品通緝犯脫逃被抓回來 罪加一等判刑3個月

高雄市仁武警分局仁美派出所去年1月2日查獲一名毒品通緝犯，沒想到這名毒犯竟然假藉要抽菸，戴著腳鐐走到派出所門外，便趁員警...

金馬獎導演被控「撿屍」性侵辯合意 法官判他無罪

金馬獎導演游智煒在夜店遇到年輕女子，2人去唱KTV之後，游涉嫌「撿屍」把酒醉的對方帶回自己住處性侵得逞，被害人清醒後提告...

士林農會爆假賣地真攬員 起訴理事長、緩起訴13人

士林區農會年初改選時爆人頭會員爭議，士林地檢署2月搜索約談農會理事長葉文忠等數十人，今偵結認定葉等14名被告涉嫌使公務員...

台中嬤領400萬用途不明...眾人苦勸 她仍爆發：給我用

台中市張姓阿嬤在市場買菜，有一筆400萬元積蓄是定存，近日她到西屯區一間銀行內，要解約定存，行員詢問理由，張嬤稱是為「買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。