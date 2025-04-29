士林農會爆假賣地真攬員 起訴理事長、緩起訴13人

士林區農會年初改選時爆人頭會員爭議，士林地檢署2月搜索約談農會理事長葉文忠等數十人，今偵結認定葉等14名被告涉嫌使公務員登載不實罪，起訴葉男、緩起訴其餘13人，農會法部分簽結。

處分書指出，依基層農會會員資格審查認定辦法規定，自有農業用地面積未達0.1公頃，連同承租其他農地面積合計達0.2公頃以上，並經公證人公證租約後，實際從事農業生產者，可取得佃農身分申請加入當地農會，

葉文忠是士林區農會數屆理事長，洪姓男子則是農會數屆會員代表，2人為擴大可控的、符合加入農會條件的會員人數，與12人談妥合作入會，涉嫌使公務員登載不實。

2020年7月，葉將土地虛偽販賣給李男等人；2024年6月將土地虛偽贈與給洪男等人；隔月用相同手法贈地給陳男等人。相關手法使承辦公務員將不實事由登載至職務上所掌公文書。

檢方考量洪等13人近年無前科紀錄，是一時貪圖獲利觸法，犯後坦承犯行，深表悔悟，且所生危害非巨，犯罪情節尚輕等，認以緩起訴為適當，期間1年，處分確定日起8月內應支付公庫3萬元至10萬元不等，並完成指定法治教育課程4小時。