台中嬤領400萬用途不明...眾人苦勸 她仍爆發：給我用

台中市張姓阿嬤在市場買菜，有一筆400萬元積蓄是定存，近日她到西屯區一間銀行內，要解約定存，行員詢問理由，張嬤稱是為「買保單」，但又無法提供業務姓名、保單內容，行員聯絡警方到場阻詐，張嬤仍情緒激動「我的錢，給我用就對了」，後來警方又找張嬤兒子到場，才讓張嬤暫時打消解定存念頭。

經查，張姓阿嬤（72歲）是菜市場攤商，有一筆400萬元的定存積蓄，不過她在24日時前往銀行，欲解約定存，行員詢問用途時，張嬤宣稱是友人介紹購買保單，不過張嬤卻不願提供業務姓名、保單內容。

行員認為不妥，聯絡警方到場，協和派出所警員張祁邦及林育朋到場後，也聯繫張嬤兒子到場，張嬤面對眾人關心，情緒激動，直說「我的錢還要你管？你給我用就對了啦」，不過張嬤對於定存用途又改口，宣稱是要買房子、買土地。

眾人苦勸張嬤30分鐘，警方也提醒，若解約定存，將無法領取利息，詐騙集團常也常以「高額保險」等理由誘導受害者提領巨款，張嬤才暫時打消解定存念頭，保住積蓄。