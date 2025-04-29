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台中嬤領400萬用途不明...眾人苦勸 她仍爆發：給我用

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓阿嬤在市場買菜，有一筆400萬元積蓄是定存，近日她到西屯區一間銀行內，要解約定存，行員詢問理由，張嬤稱是為「買保單」，但又無法提供業務姓名、保單內容，行員聯絡警方到場阻詐，張嬤仍情緒激動「我的錢，給我用就對了」，後來警方又找張嬤兒子到場，才讓張嬤暫時打消解定存念頭。

經查，張姓阿嬤（72歲）是菜市場攤商，有一筆400萬元的定存積蓄，不過她在24日時前往銀行，欲解約定存，行員詢問用途時，張嬤宣稱是友人介紹購買保單，不過張嬤卻不願提供業務姓名、保單內容。

行員認為不妥，聯絡警方到場，協和派出所警員張祁邦及林育朋到場後，也聯繫張嬤兒子到場，張嬤面對眾人關心，情緒激動，直說「我的錢還要你管？你給我用就對了啦」，不過張嬤對於定存用途又改口，宣稱是要買房子、買土地。

眾人苦勸張嬤30分鐘，警方也提醒，若解約定存，將無法領取利息，詐騙集團常也常以「高額保險」等理由誘導受害者提領巨款，張嬤才暫時打消解定存念頭，保住積蓄。

第六警分局分局長周俊銘表示，詐騙集團手法不斷翻新，近來常以「解約保單」、「高報酬投資」為名，誘騙長者提領現金交付陌生人。高齡長輩往往警覺性較低，情緒又容易被話術操控，極易成為詐騙對象。他呼籲，若家中長輩突然接到可疑來電，或有異常提領巨款行為，家屬與銀行務必在第一時間通報警方，共同守住辛苦存下的血汗錢。

台中市張姓阿嬤欲解約400萬元定存疑遭歹徒詐騙，張嬤兒子與警方、行員聯手阻止，保住積蓄。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓阿嬤欲解約400萬元定存疑遭歹徒詐騙，張嬤兒子與警方、行員聯手阻止，保住積蓄。記者陳宏睿／翻攝

情緒 詐騙集團 阿嬤

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