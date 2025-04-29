聽新聞
0:00 / 0:00
台中嬤領400萬用途不明...眾人苦勸 她仍爆發：給我用
台中市張姓阿嬤在市場買菜，有一筆400萬元積蓄是定存，近日她到西屯區一間銀行內，要解約定存，行員詢問理由，張嬤稱是為「買保單」，但又無法提供業務姓名、保單內容，行員聯絡警方到場阻詐，張嬤仍情緒激動「我的錢，給我用就對了」，後來警方又找張嬤兒子到場，才讓張嬤暫時打消解定存念頭。
經查，張姓阿嬤（72歲）是菜市場攤商，有一筆400萬元的定存積蓄，不過她在24日時前往銀行，欲解約定存，行員詢問用途時，張嬤宣稱是友人介紹購買保單，不過張嬤卻不願提供業務姓名、保單內容。
行員認為不妥，聯絡警方到場，協和派出所警員張祁邦及林育朋到場後，也聯繫張嬤兒子到場，張嬤面對眾人關心，情緒激動，直說「我的錢還要你管？你給我用就對了啦」，不過張嬤對於定存用途又改口，宣稱是要買房子、買土地。
眾人苦勸張嬤30分鐘，警方也提醒，若解約定存，將無法領取利息，詐騙集團常也常以「高額保險」等理由誘導受害者提領巨款，張嬤才暫時打消解定存念頭，保住積蓄。
第六警分局分局長周俊銘表示，詐騙集團手法不斷翻新，近來常以「解約保單」、「高報酬投資」為名，誘騙長者提領現金交付陌生人。高齡長輩往往警覺性較低，情緒又容易被話術操控，極易成為詐騙對象。他呼籲，若家中長輩突然接到可疑來電，或有異常提領巨款行為，家屬與銀行務必在第一時間通報警方，共同守住辛苦存下的血汗錢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言