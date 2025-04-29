僅因欠債…生日當天慘遭電擊虐死 4嫌延押2月並禁見通信

23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場，4人與李一言不和，分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李身體，持電擊棒電擊，並將延長線放在李的身上通電致休克死亡，曾等4人昨分別被判無期至14年刑，並裁定自5月1日起延押2月，且禁止接見及通信。

曾等4名共犯被檢方依傷害致死罪嫌提起公訴，台南地院組成國民法官庭參審，昨下午宣判，曾仁宏累犯、判無期徒刑、褫奪公權終身；張峻嘉累犯、判無期徒刑、褫奪公權終身；黃信雄14年6月刑；李家瑞14年刑。

台南地院指出，前經訊問曾仁宏等4人涉犯傷害致死罪罪嫌重大，認有羈押必要，分別於去年5月31日、同年8月31日、10月31日、12月31日、今年3月1日執行羈押及延長羈押在案。案經國民法官法庭審理後，判處曾仁宏、張峻嘉無期徒刑、李家瑞14年、黃信雄14年半。

台南地院表示，4存有畏重罪刑罰執行而逃亡高度誘因，藉由逃匿以規避本案審判、刑罰執行可能性甚高，有相當理由足認他們有逃亡之虞，另4人經國民法官庭當庭訊問，4人所述案發情形均有前後不一而具相互迴護之情，且與證人所述不符，且分工一同清理犯罪現場，並將被害人身上血衣、犯罪用電擊棒、電線等凶器裝入袋內帶離現場丟棄。