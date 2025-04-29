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拳擊友誼賽打死人 主辦人判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
胡姓男子參加拳擊俱樂部舉辦的友誼賽，頭部遭重擊不治，台北地檢署相驗調查認為，俱樂部丁姓負責人未衡量選手實力、未提供合適的護具，依過失致死罪起訴；但台北地方法院審理，合議庭認選手死亡與丁無因果關係，昨判丁無罪。可上訴。

涉事的拳擊俱樂部位於新北市新店區復興路，二○二二年七月三十日俱樂部舉辦「第十一屆全國大拳頭拳擊友誼賽」，胡姓男子報名七十五至八十公斤級的賽事，分配與廿九歲的徐姓男子對戰。

檢方調查，胡在第一回合結束前，頭部、下巴接連挨拳重擊，胡場邊休息時，突然全身發軟、噁心，裁判認定雙方實力懸殊，直接判徐獲勝；不過，胡下場後仍頭暈目眩不止，他的女友叫救護車將胡送醫急救，胡仍因顱內嚴重出血不治。

胡的家屬事後提告，檢方指控，丁姓負責人明知國際拳擊總會技術及競賽規則，比賽應配置醫護人員在場，且應評估選手適合參賽後才能辦比賽，且丁未安排醫護在場，僅讓拳擊手過磅即辦活動，過失情節明確。

檢察官還認為，丁只要求選手出具「保證個人身體狀況確實良好」的聲明書，即任由拳擊手參賽，且未注意安排實力相當的對手與賽，加上沒有提供合乎選手尺寸的頭套及拳套，認定丁涉犯過失致死罪。

提告 過失致死

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