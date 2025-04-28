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僅因欠債...生日當天慘遭電擊虐死 法院判主嫌無期徒刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場；結果4人將李凌虐致死，台南地院將曾仁宏判處無期徒刑、褫奪公權終身。張峻嘉累犯、判無期徒刑、褫奪公權終身；黃信雄14年6月刑；李家瑞14年刑。圖／本報資料照片
23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場；結果4人將李凌虐致死，台南地院將曾仁宏判處無期徒刑、褫奪公權終身。張峻嘉累犯、判無期徒刑、褫奪公權終身；黃信雄14年6月刑；李家瑞14年刑。圖／本報資料照片
23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場；4人與李一言不和，分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李身體，持電擊棒電擊，並將延長線放在李的身上通電，李遭漫長且堪比凌虐的酷刑，最後因電流通過心臟休克死亡。

曾等4名共犯被檢方依傷害致死罪嫌提起公訴，台南地院組成國民法官庭參審，今下午將4人依共同犯傷害致死罪宣判，曾仁宏累犯、判無期徒刑、褫奪公權終身；張峻嘉累犯、判無期徒刑、褫奪公權終身；黃信雄14年6月刑；李家瑞14年刑。

判決書指出，2023年2月1日是24歲李姓男子的生日，曾仁宏與李相約在台南市新營區一間民宅一樓談判積欠20萬元債務糾紛，談判過程曾對李心生不滿，曾仁宏、張峻嘉、李家瑞、黃信雄隔天凌晨2時許開始，持續分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李的雙手雙腳、肩膀、臀部、口部。

眾人還以電擊棒電擊，李家瑞更將延長線拆解，在李的身上形成通路，接上室內插座通電，對李持續進行電擊，導致他頭皮下出血、右腰部中空瘀傷、右肩背部中空瘀傷、腋窩背側密集中空瘀傷、右肩胛背側中空瘀傷、右腰背側瘀傷、左右臀部密集瘀傷。

李全身多處瘀傷、挫裂傷，還有燒灼傷等各種傷勢，眾人見狀況不對，清晨5時許才趕緊由曾仁宏開李的車，將李放在後座，載去就醫；李仍因多發性鈍傷及電擊電流通過心臟傳導系統，引發心因性休克，不治死亡。

案發後，警方派員到醫院追查，發現曾等4人涉嫌圍毆、凌虐李致死，移送偵辦；台南地院審理期間，曾仁宏均聲稱是自己一人犯案，沒有拿電線電擊被害人，其他被告則從案發起均否認有一同參與犯案，互相掩護，也均未與被害人家屬達成和解。

法院指出，曾仁宏僅因為與死者有債務糾紛，在與死者談判過程中心生不滿，便找來其他人持多種兇器教訓死者，使死者受有重大傷勢，且因電流通過心臟而休克死亡，年輕的生命自此消逝無法挽回，法益侵害已達最嚴重程度。

法院認為，曾仁宏雖符合自首，惟其自首目的，明顯是要自己承擔全責，試圖掩蓋真相，刻意誤導檢警辦案方向，袒護其他被告，讓他們得以脫罪卸責；感受不到他有任何真誠的悔悟態度，被害人家屬也沒有收到一句道歉。

被害人遭遇漫長且堪比凌虐的酷刑，除了手腳、臀部有大面積的瘀傷外，身上也有電擊過的灼燒傷；過程中曾3次以電話用虛弱的聲音向友人求救，抱持著一絲絲能獲救的希望，但遭到曾等人無情地踐踏、碾碎，最後在遍體鱗傷的絕望黑暗中，撒手人寰，未能與摯愛的家人道別。

法院表示，尤其案發當天是李的生日，李的家屬無法與李一同慶祝，反而被迫接受天人永隔、喪失至親傷痛，李的生日同時也是他的忌日；此後家屬餘生都要面臨無限輪迴、撕心裂肺有如刀剮般的沉痛，人生也蒙上一層灰黯，在心中留下永遠無法彌補的遺憾。

法院審酌，李嘉瑞案發當晚多次購買延長線、膠帶，黃信雄當時外出拿取兩支電擊棒，目的都是要用來傷害李，認定曾等4人就本案傷害致死的犯行，有共同參與的決意、各自分擔的行為，為共同正犯。

法院考量李姓男子當時身心所受煎熬及痛楚，常人難以忍受、想像，曾的自首對於事實釐清、司法資源的節省並沒有任何幫助，不能減輕刑度；依4人在本案犯行的參與程度，分別對曾等4人量處無期徒刑以及14年6月等刑度，並依法對曾仁宏、張峻嘉為褫奪公權終身宣告。

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